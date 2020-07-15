Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Artvin ve Rize'deki sel felaketi hakkında açıklama
Son dakika... Artvin ve Rize'deki sel felaketi hakkında son durumu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaştı. Bakan Kurum, şu an itibarıyla Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları vatandaş kalmadığını belirtti.
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Bakan Kurum, şu an itibarıyla Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları vatandaş kalmadığını belirtti.
Artvin ve Rize'deki sel felaketi hakkında son durumu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaştı.
Bakan Kurum, şu an itibarıyla Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları vatandaş kalmadığını belirtti.
Murat Kurum: "Rize'deki sel için, "Çayeli ilçemizde ve Madenli beldemizde 4 yapı, 20 iş yeri afetten etkilenmiş durumda." dedi.