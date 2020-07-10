CHP'li Mahmut Tanal'dan baro provokasyonu! Barikatları yıktı, polisin üstüne yürüdü!
Son dakika haberi... Baroların demokratikleşmesine karşı olan avukatlar, yasağa rağmen eylemlerine devam ederken CHP'nin provokasyonlarıyla ünlü milletvekili Mahmut Tanal da eylemlere katılarak polis barikatlarını yıktı.
Meclis'te görüşülen yasa teklifinin maddeleri vekiller tarafından tartışılırken, avukatlar eyleme devam ediyor. Ankara'da da baro başkanları protestolarını, Kuğulu Park'ta sürdürdü.
Polisin, parktaki baro başkanlarının yanına avukatların ve basın mensuplarının geçişine izin vermemesi, polisle sert tartışmaların yaşanmasına neden oldu.
TANAL, BARİKATLARI YIKTI
Polisler, koronavirüs nedeniyle gösteri ve eylemlere izin vermezken, avukatlar polise yönelik "Parkı aç, parkı aç" sloganı attı.
Bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da polise tepki gösterdi. Tanal, polisin kurduğu barikat noktalarını yıkarak açarken, onun eylemine diğer göstericiler de destek verdi.
Barikatlar yaşanan karmaşa sırasında kısa süre için açıldı, ancak polis kısa süre sonra yeniden barikatları kurdu.
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