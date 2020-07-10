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CHP'li Mahmut Tanal'dan baro provokasyonu! Barikatları yıktı, polisin üstüne yürüdü!

Son dakika haberi... Baroların demokratikleşmesine karşı olan avukatlar, yasağa rağmen eylemlerine devam ederken 'nin provokasyonlarıyla ünlü milletvekili  da eylemlere katılarak polis barikatlarını yıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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CHP'li Mahmut Tanal'dan baro provokasyonu! Barikatları yıktı, polisin üstüne yürüdü!

Meclis'te görüşülen yasa teklifinin maddeleri vekiller tarafından tartışılırken, avukatlar eyleme devam ediyor. 'da da baro başkanları protestolarını, Kuğulu Park'ta sürdürdü.

CHP'li Mahmut Tanal'dan baro provokasyonu! Barikatları yıktı, polisin üstüne yürüdü! CHP'Lİ MAHMUT TANAL'DAN BARO PROVOKASYONU! BARİKATLARI YIKTI, POLİSİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ!

Polisin, parktaki baro başkanlarının yanına avukatların ve basın mensuplarının geçişine izin vermemesi, polisle sert tartışmaların yaşanmasına neden oldu.

TANAL, BARİKATLARI YIKTI
Polisler, koronavirüs nedeniyle gösteri ve eylemlere izin vermezken, avukatlar polise yönelik "Parkı aç, parkı aç" sloganı attı.

Bu sırada İstanbul Milletvekili da polise tepki gösterdi. Tanal, polisin kurduğu barikat noktalarını yıkarak açarken, onun eylemine diğer göstericiler de destek verdi.

Barikatlar yaşanan karmaşa sırasında kısa süre için açıldı, ancak polis kısa süre sonra yeniden barikatları kurdu.

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