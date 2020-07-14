“Sırtımızı PYD'ye yaslıyoruz" diyen Figen Yüksekdağ’a mahkemeden şok

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından tutuklu yargılanan Yüksekdağ, duruşmaya Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatları ise salonda hazır bulundu.



Ana dava kapsamında savunmasını tamamlayan Yüksekdağ'a, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan hakkında açılan ve ana davayla birleştirilen dava kapsamındaki suçlamalara ilişkin savunması soruldu. Yüksekdağ, pandemi koşulları nedeniyle avukatlarıyla yeterince görüşme imkanı bulamadığını, bu nedenle savunmasını sonraki celselerde yapacağını söyledi.



PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP...



Yüksekdağ, "Sırtımızı YPJ'ye YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" diyerek terör örgütleriyle olan bağını açıkça ortaya koymuştu.



TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ



Yüksekdağ'ın savunmasının ardından söz alan avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararları örnek göstererek, uzun tutukluluk halinin hak ihlali olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.