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Son dakika: 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Yarın İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? İETT, Metrobüs...

'da ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz Demokrasi ve 'nde ve Metrobüs, Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecek. meclis kararı gereğince resmi tatil günü ulaşım ücretsiz olacak. Açıklamanın ardından vatandaşlar ücretsiz ulaşımın hangilerini kapsadığını araştırmaya başladı. Peki, 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Yarın 'da toplu taşıma bedava mı? İETT, Metrobüs...

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Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Son dakika: 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Yarın İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? İETT, Metrobüs...

15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Yarın İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı sorusunun cevabı merak ediliyordu. İBB meclisi aldığı kararı son dakika olarak açıkladı. Peki, 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Yarın İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? İETT, Metrobüs...

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İETT ve Metrobüs, Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecek. İBB meclis kararı gereğince resmi tatil günü ulaşım ücretsiz olacak.

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