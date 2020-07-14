MSB'den KKTC'ye destek

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Alayköy'deki yangının söndürülmesi faaliyetlerine mülki makamlar ile koordineli araç gereç ve personel desteği sağlandığı belirtildi.

Paylaşımda, yoğun çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığı vurgulandı.