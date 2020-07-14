14 Temmuz 2020, Salı
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MSB'den KKTC'ye destek

(), Alayköy'de ağaçlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için araç gereç ve personel desteğinin sağlandığını, yoğun çalışmayla yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2020
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MSB'den KKTC'ye destek

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Alayköy'deki yangının söndürülmesi faaliyetlerine mülki makamlar ile koordineli araç gereç ve personel desteği sağlandığı belirtildi.

Paylaşımda, yoğun çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığı vurgulandı.

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