FETÖ'cü katil pilotlar göreve dönmek için başvuru yapmış!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, halkın üstüne ölüm yağdıran darbeci pilotlar pişkinlikleriyle pes dedirtti. O gece keşif ve tanker uçaklarıyla birlikte tamamı yüklü toplam 31 uçak havalandıran darbeciler, F-16'larla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Meclis, Polis Özel Harekat ve Ankara Emniyeti üzerinde yüzlerce sorti yaptı. F-16'lardan 7'si başkentin kritik noktalarına bomba yağdırdı. Uçakla bombalama eylemleri sonucunda toplam 68 vatandaş şehit oldu.

PİLOTLARDAN KOMİSYON'A BAŞVURU

Yenişafak'ın haberine göre; 27 Temmuz tarihli 668 sayılı KHK ile yüzlerce darbeci gibi FETÖ'cü pilotlar da ihraç edildi. Ayrıca 15 Temmuz gecesi F-16 savaş uçağı kullanan 25 pilota dava açıldı. Akıncı Üssü Davası sanıkları arasında yer alan darbeci pilotların yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilirken, FETÖ'cü hainlerin, mesleğe geri dönmek için OHAL Komisyonu'na başvuru yaptıkları ortaya çıktı.

15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan F-16 savaş uçaklarına ait görüntü kayıtlarına ulaşıldı. FETÖ mensubu darbeci pilotların kullandığı 141 ve 143. filolardan havalanan jetlerin, 7 noktaya 14 bomba attıkları ortaya çıktı.

HİÇBİRİ FETÖ'CÜ DEĞİLMİŞ!