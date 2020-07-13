CHP'li İBB'ye suç duyurusu! Fatih tablosu mahkemeye taşınıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Londra'da müzayede ile satışa sunulan Venedikli Ressam Gentile Bellini'nin atölyesinden çıktığı iddia edilen Fatih Sultan Mehmet'in portresini 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satın almıştı. Tablonun alınmasının ardından tarihçiler ve siyasiler Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği tablonun orijinal olup olmadığı yönünde tartışmaya başladı.

"BELLİNİ'NİN BİR ESERİ BU KADAR UCUZ OLAMAZ"

Tarihçi Murat Bardakçı'da çıkan tartışmalar üzerine söz konusu tablonun Bellini'ye ait olduğunun kesin bir delilinin bulunmadığını ve sahte olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Şimdi, Londa'daki müzayededen satın alınan tablo konusunda elde mevcut olan 'doğru' bilgileri nakledeyim. Tablonun kimin eseri olduğu meçhuldür. Gentile Bellini'nin atölyesinde yapılıp yapılmadığı konusunda bile bilgi yoktur, kurulan bağlantılar sadece söylentilerden ibarettir. Kaldı ki, Bellini gibi tablolarının birçoğu asırlar önce bir yangında yok olan ve şu anda elde az sayıda eseri bulunan Rönesans döneminin önemli ressamına aidiyeti kesin şekilde bilinen bir tabloya birkaç yüz bin pound değer biçilmesi mümkün değildir; Bellini'ye ait bir eser milyonlarca, hatta yüz milyonlarca pounda satılır."

"BÖYLE REKLAM YAPILMAZ"

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı Fatih'in portresinin kime ait olduğunun belli olmadığını, tablodaki diğer kişinin de bilinmediğini ve bu durumun ciddiyetsizlik olduğunu belirterek "Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz, çok yanlış" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı: ""İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir Fatih tablosu getirdi, Bellini diye bu çok ayıp.... 'Yaşa varol böyle Belediye Başkanı görülmüş değil, Bellini'nin tablosunu getirdi' diye... Bellini diye birisinin tablosu olacak veya Bellini ayarında bir ressam Fatih tablosu yapacak, müzayede organizasyonu bunun ne olduğunu söylemeyecek, böyle bir şey olabilir mi?"

İBB HAKKINDA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Fatih Sultan Mehmet'in Bellini tarafından resmedildiği orijinal tablo iddiasıyla gündemde yerini koruyan tartışmaya bugün bir yenisi daha eklendi. İstanbul Adliyesi'ne gelen İstanbul Suriçi Derneği Başkanı Recep Delikaya ve Avukatı Hacı Orhan, İBB'nin satın aldığı tablo hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Suriçi Derneği tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin 'Kamuyu Zarara Uğratmak', 'Görevi Kötüye Kullanmak', 'İhale Mevzuatına Aykırı' davranmak suçları kapsamında soruşturulması talep edildi. Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"İBB'NİN BÖYLE BİR GÖREVİ BULUNMAMAKTADIR"

"İstanbul Suriçi Derneği İstanbul'da 1956 yılında Fena İtiyatlarla Mücadele Derneği olarak faaliyetine başlamış ve daha sonra da resmi kuruluşunu yaparak İstanbul için çalışmalarını yapmıştır. Özellikle İstanbul'un menfaatlerini korumak ve gözetlemek için hizmet veren derneğimiz İBB'nin satın almış olduğu sahte tablo ile görev ve sorumluluklarının dışına çıkarak mevzuatın gösterdiği yollar izlenmemiştir. Kamu kurumları mal ve hizmet edinilirken Devlet İhale Kanununa tabidirler. Bunun için de Kamu İhale Kurumunda gösterilen şekillerde alımların yapılması gerekiyor. Tablonun alınmasındaki sebep ise ortaya konulmamıştır. İBB 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olmasına rağmen kanunun 7. Maddesine riayet etmemiştir. "

"İBB BORCUNU ÖDEMEYİP KİME AİT OLDUĞU BELLİ OLMAYAN TABLO ALIYOR"

Dernek Başkanı Recep Delikaya ve avukatı Hacı Orhan tarafından sunulan şikayet dilekçesinde İBB'nin kamu maliye kanununa göre öncelikli ilamlı borçlarını ödemesi gerekirken sahte olduğu düşünülen bir tabloya 6 buçuk milyon lira vermesinin suç olduğunu beyan ederek, '5018 sayılı kamu maliyesi kanunun 34. Maddesine göre, kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Ancak sırasıyla kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim gibi ek yük getirecek borçlara ve ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara öncelik verilir. İBB yüklenici firmalarına ödeme yapmadığı için şuan icralık durumdadır. İBB görev ve sorumluluk alanı ile ilgili verdiği hizmetlerin bedelini ödemiyor iken bu bedelle kime ait olduğu bilinmeyen bir tabloyu satın alması suç teşkil eder." İfadelerini kullandı. Söz konusu tabloyu satın alarak İBB yönetmeliğine karşı gelen kişi yada kişilerin cezalandırılması talep edilen şikayet dilekçesinin ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Atakan IRMAK-SABAH