Son dakika: MSÜ ön başvuru sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuç sorgulama ekranı
MSÜ ön başvuru sonuçları son dakika olarak açıklandı. Millî Savunma Üniversitesi 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini ön başvuru sonuçları MSÜ'nün resmi sayfasında öğrenilebilinecek. Adaylar sorgulama ekranına ulaşabilmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuç sorgulama ekranı hakkında detaylar ahaber.com.tr'de...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ön başvuru sonuçları son dakika olarak açıklandı. Millî Savunma Üniversitesi 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini ön başvuru sonuçları MSÜ'nün resmi sayfasında öğrenilebilinecek. Adaylar sonuçları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuç sorgulama ekranı hakkında detaylar ahaber.com.tr'de...
MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
MSB Milli Savunma Üniversitesi 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 20 Temmuz - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Adayların www.personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyuruları incelemeleri gerekiyor.
MSÜ AŞAMA FAALİYETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ
1. MSB Milli Savunma Üniversitesi 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 20 Temmuz - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
2. MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okullarına başvuran adaylar, tercih ettikleri okullar ve MSÜ-2020 puan türleri göz önüne alınarak en yüksek puandan başlayarak sıralanmıştır.
3. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2020 sayısal puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanmıştır.
4. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:
a. MSÜ-2020 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.
b. MSÜ-2020 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan en yüksek puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.
c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)
5. Şehit / Gazi yakını olan adaylardan; taban puanın %90'ı ve fazlası olan adaylara da Şehit-Gazi Kontenjanından çağrı yapılmıştır. Gerekli belgeleri getirmeyen adayların işlemlerine Şehit/Gazi kontenjanından devam edilmeyecektir.
6. İkinci seçim aşamalarına aday çağrısı için okul ve puan türüne göre belirlenen taban puanları görmek için tıklayınız...
7. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklardır.
8. Seçim Aşaması Faaliyetleri
a. Hava Harp Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2'nci gün : Psikomotor Testi,
3'üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve
Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.
b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu tercihi olan adaylar için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2'nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için).
c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.
ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.
9. Sınavlara gelirken getirmeniz gereken belgeleri görmek için tıklayınız...
10. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.
11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
12. Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara su ve kumanya verilecektir.
13. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP'li İBB'ye suç duyurusu! Fatih tablosu mahkemeye taşınıyor
- AK Parti MKYK ve MYK toplantısının ardından Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
- "15 Temmuz Destanı" dünyaya duyurulacak
- Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
- CHP gerçek yüzünü gösterdi! Skandal Ayasofya yorumu
- Kritik toplantı! Başkan Erdoğan liderlik ediyor
- AK Parti Ayasofya için 15 yıl önce ilk adımını atmış!
- MEB müjdeyi verdi! 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor, nereden öğrenilir? LGS'de soru iptali olacak mı?
- CHP'li İBB'nin işçiye zulmü bitmiyor
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?
- TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama! 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
- Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir, nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler?
- Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri
- Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?
- 2019 yılı TSK astsubay dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı 2. grup çağrısı: Kayıt tarihi ne zaman?
- Liste güncellendi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz evde bakım parası ne kadar?
- 2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları
- Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor ne zaman bitiyor? Survivor 2020 finali ne zaman, nerede yapılacak?
- Son dakika: 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? Resmi açıklama geldi mi?