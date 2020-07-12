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Togo ve Moritanya Müslümanları Ayasofya Camii için kurban kesti

için çeşitli ülkelerden destek mesajları gelirken, ’nın mağdur ve mazlum Müslümanlarının Ayasofya Camii’nin ibadete açılması sonrasında kurban kesti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Batı Afrika’dan Togo ile kurban kesmelerine dair videolarını paylaştı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberi...

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Giriş Tarihi: 12.07.2020
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Togo ve Moritanya Müslümanları Ayasofya Camii için kurban kesti

Ayasofya'nın aslına rucu etmesi sonrasında Ayasofya Camii için çeşitli ülkelerden destek mesajı geldi. Afrika'nın mağdur ve mazlum Müslümanlarının Ayasofya Camii'nin ibadete açılması sonrasında kurban kesti.

Ayasofya Camii için kurban kestiler AYASOFYA CAMİİ İÇİN KURBAN KESTİLER

KURBAN KESTİLER

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, sosyal medya hesabından Afrika'da kesilen kurbanların videosunu paylaştı. Batı Afrika ülkesi Togo'da, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla kurban kesildi. AK Partili Özkaya, bu videoyu paylaşarak "Bu da Moritanya müslümanları. Onlar da Ayasofya'nın açılışı için deve kurban ederek dua ediyorlar... Elhamdulillah, dünya müslümanları ayakta" dedi.

Togo ve Moritanya Müslümanları Ayasofya Camii için kurban kesti TOGO VE MORİTANYA MÜSLÜMANLARI AYASOFYA CAMİİ İÇİN KURBAN KESTİ

DAMLA KAYA - SABAH

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