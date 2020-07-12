Togo ve Moritanya Müslümanları Ayasofya Camii için kurban kesti
Ayasofya Camii için çeşitli ülkelerden destek mesajları gelirken, Afrika’nın mağdur ve mazlum Müslümanlarının Ayasofya Camii’nin ibadete açılması sonrasında kurban kesti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Batı Afrika’dan Togo ile Moritanya müslümanları kurban kesmelerine dair videolarını paylaştı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberi...
Ayasofya'nın aslına rucu etmesi sonrasında Ayasofya Camii için çeşitli ülkelerden destek mesajı geldi. Afrika'nın mağdur ve mazlum Müslümanlarının Ayasofya Camii'nin ibadete açılması sonrasında kurban kesti.
KURBAN KESTİLER
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, sosyal medya hesabından Afrika'da kesilen kurbanların videosunu paylaştı. Batı Afrika ülkesi Togo'da, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla kurban kesildi. AK Partili Özkaya, bu videoyu paylaşarak "Bu da Moritanya müslümanları. Onlar da Ayasofya'nın açılışı için deve kurban ederek dua ediyorlar... Elhamdulillah, dünya müslümanları ayakta" dedi.
DAMLA KAYA - SABAH
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