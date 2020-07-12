Papa Francis'ten Ayasofya Camii hazımsızlığı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'ten , Ayasofya'nın müzeden camiye döndürülme kararı hakkında açıklama yaptı.

"ÇOK ACI ÇEKİYORUM"

Reuters'ın haberine göre, Papa, Ayasofya kararına ilişkin "derin acı duyduğunu" söyledi. St. Peter Meydanı'nda Pazar ayininde bir konuşma yapan Papa, "Düşüncelerim İstanbul'a gidiyor. Ayasofya'yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum" ifadelerini kullandı.