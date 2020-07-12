Papa Francis'ten Ayasofya Camii hazımsızlığı
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Büyük hazımsılık yaşadığı açıklamalarına yansıyan Papa, "Ayasofya'nın ibadete açılması çok acı verici" ifadelerini kullandı.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'ten , Ayasofya'nın müzeden camiye döndürülme kararı hakkında açıklama yaptı.
"ÇOK ACI ÇEKİYORUM"
Reuters'ın haberine göre, Papa, Ayasofya kararına ilişkin "derin acı duyduğunu" söyledi. St. Peter Meydanı'nda Pazar ayininde bir konuşma yapan Papa, "Düşüncelerim İstanbul'a gidiyor. Ayasofya'yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum" ifadelerini kullandı.
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