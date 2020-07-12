AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber'e özel açıklamalar
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.. Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili Çelik, ''Bazı kimseler bu kararı bir şekilde zaaf olarak ele alıyor. Doğru bir karar aldık, egemenlik hakkı Türkiye'ye ait.'' dedi ve CHP'nin sessizliğiyle ilgili ''Bu karara itiraz etmekle sessiz kalmak arasında fark yok'' ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı: Dünyada hem evrensel mirası temsil eden hem de ibadete açık çok sayıda mekan vardır. Ayasofya Camii'ne her dinden insanın ziyaret maksadıyla erişimi de her zaman mümkün olacaktır. Ayasofya Camii'nin evrensel kültürel mirası korunacaktır.
Milletimizin özlemi yerine gelmiştir. Devletimiz egemenlik hakkına uygun hukuken doğru bir kararla bunu gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanımızın mesajları açıktır.
Bu karardan hoşlanmayan devletler olabilir. Bizi ilgilendiren kendi milletimizin ne dediği, ne istediğidir. Bu karardan hoşlanmayan devletlerin kültürel ve hukuki gerekçelerinin temeli yoktur. Yaklaşımları siyasidir.
Cumhurbaşkanımız: "Danıştay'ın kararını hukuk devleti adına, maşeri vicdanı rahatlatma adına müspet bir adım olarak görüyoruz. Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil Türk Milleti'dir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer." diyerek son noktayı koymuştur. Milletimizin özlemi buydu. Bu gerçekleşmiştir.
Başka devletlerin kültürel ırkçılığına destek veren argümanların bu topraklarda yaşayanlardan çıkması yakışmıyor. Tabii ki farklı görüşler olabilir. Ama devletimizin egemenlik hakkını kullanmasına, başka devletlerin argümanları üzerinden eleştiri getirmek tam kimlik bunalımıdır.
Üstelik sesi en çok çıkanlar başkentinde cami olmayan ya da faşistlerin camilere saldırmasına göz yuman devletlerdir. Bunlarla aynı argümanlarla konuya yaklaşmak yakışıksız bir tavırdır.
Eleştiri başka şeydir, devletimizin yegane sahibi olan milletimizin egemenlik hakkının neticesi olan bir karara başka devletlerin tavırlarıyla yaklaşmak başka şeydir.
Milletimizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın milletimizin özlemlerini gideren kararı tekrar hayırlı olsun. Ayasofya Camii mübarek olsun.
Ayasofya'daki kültürel mirasın sonuna kadar korunacağını kaydeden Çelik, CHP'nin sessizliğiyle ilgili, ''Bu karara itiraz etmekle sessiz kalmak arasında fark yok'' dedi.
Partilere çağrıda bulunan sözcü Çelik, ''Partilerin yapması gereken kararın kıymetini ifade etmek'' ifadelerini kullandı.
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