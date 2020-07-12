Terör örgütü PKK'nın son çırpınışları! Bakın hangi yalana sarıldılar
Operasyonlarla işleyemez ve eylem yapamaz hale gelen terör örgütü, örgütte yaşanan moral ve motivasyon eksikliğini asılsız eylemleri üstlenerek engellemeye çalışıyor. Örgüt, doğal afetleri bile eylem diye üstleniyor. PKK'nın üstlendiği olaylardan 214’ünün hiç gerçekleşmediği, 181‘nin ise doğal afet veya insan ihmali sonucu meydana geldiği ortaya çıktı
Bu yıl meydana gelen olayların 420'si terör örgütü tarafından üstlenilirken, üstlenilen olaylardan 214'ünün hiç gerçekleşmediği, 181'nin ise doğal afet veya insan ihmali sonucu meydana geldiği ve örgütle bağlantısının bulunmadığı ortaya çıktı. PKK/KCK terör örgütü ile mücadelede uygulanan tehlikeyi oluştuğu kaynağında bulup bertaraf etme anlayışına dayalı "yeni mücadele konsepti", olay merkezli operasyon anlayışından "kesintisiz operasyon" anlayışına geçilmesi ile birlikte aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Sınırlarda ve sınır ötesinde gerek Suriye'de, gerek Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçlerinin etkinliğinin artması terörist unsurlarının yurt içi ve yurt dışı bağlantısının kesilmesini sağlarken, örgütün İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere sızma girişimlerini de engelledi.
ÖRGÜT EYLEM YAPAMAZ HALE GELDİ
Terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve alınan önlemler sayesinde örgüt hedeflediği sansasyonel eylemleri gerçekleştiremez hale geldi. Eylem yapamayan terör örgütü, içerisinde bulunduğu durumdan kurtulmak, örgüt mensuplarının moral/motivasyonunu yükseltmek, kitle desteğini tekrar kazanmak amacıyla alternatif eylem arayışlarına yöneldi. Terör örgütü yöneticilerinin orman yakma, araç/fabrika kundaklama, otobüs/metrobüs yakma ve benzeri eylem talimatları verdiği, yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerine yansıdı. PKK/KCK terör örgütü yöneticisi Murat Karayılan, 22 Haziran'da örgütüne müzahir bir yayın organı aracılığıyla örgüt mensuplarına, "Düşmana karşı sessiz kalmamalı, direnişe geçmeliyiz. Hiçbir genç çaresiz değildir. 2-3 genç bir araya gelerek eylem yapabilir. 'Silahımız yoktur' diyebilirler. Silahları çakmak ve kibrittir. Onlar da çakmak ve kibritle mücadele edebilir" ifadelerini kullanarak çeşitli talimatlar vermişti.
EYLEM SAYILARINDA ARTIŞ OLDU
Terör örgütünün eylemsel başarısızlığını ve zayıflığını sona erdirmek/perdelemek, yaşadığı kadro sıkıntısını yeni katılımlarla takviye edebilmek için son dönemde Türkiye'de doğal afet veya kazaen meydana gelen orman yangınları, fabrika ve araç yangınları gibi olayların örgüte bağlı paravan yapılanmalar tarafından üstlenilmesinde artış oldu. 2020 yılı içerisinde Türkiye'de meydana gelen olaylarda 420 olayın terör örgütü tarafından üstlenildiği, söz konusu üstlenmelerden sadece 17 olayın örgüt tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Eylemlere karıştığı tespit edilen 26 kişi gözaltına alınarak, haklarında gerekli işlemler yapıldı.
ÜSTLENİLEN 214 OLAY HİÇ OLMADI
Terör örgütünün üstlendiği olaylar incelendiğinde, 214 olayın hiç gerçekleşmediği, 181 olayın doğal afet veya insan ihmali sonucu meydana geldiği ve örgütsel bağlantısının bulunmadığı belirlendi. 8 olayın ise tespit çalışmaları devam ederken, güvenlik güçlerince terör örgütü tarafından üstlenilen olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.
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