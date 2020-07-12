SGK'dan milyonları ilgilendiren karar! O ödemelerde eskiye dönüldü

"HUKUKA AYKIRI"

"SGK'ya göre pandemi bitmiştir. Pandemi sürecinde İstanbul'da bu işin yüzde 40 oranında yükünü çeken özel sekötre ihtiyaç kalmamıştır. Bundan sonra da Türkiye normalleştiği için de pandemi ödemesinden vazgeçmiştir. Bu pandemi bir daha çıkmayacak, 2. dalga olmayacak demek. SGK pandemi sürecinde 'Bu fiyatı artdırdım vatandaştan fark alamazsınız' diyordu. Şimdi fiyat indiriyor, "artık alamazsınızı' da kaldırmıyor. 9 Temmuz'da diyor ki, 'ayın 30'undan itibaren bu şekilde ödeyeceğim'. Siz hastaya bakmışsınız, tedavisini yapmışsınız indirimi geçmişe dönük yapıyor. Bu Anayasaya'ya, insan haklarına, ticaret hukukuna aykırı bir işlem."