SGK'dan milyonları ilgilendiren karar! O ödemelerde eskiye dönüldü
Pandemi döneminde özel hastanelere "salgın bakım hizmeti" ödemesi yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), pandemi öncesi döneme geri dönüldüğünü özel hastanelere bildirdi.
İndirilmli uygulamayı 30 Haziran itibariyle başlattığını duyuran SGK'ya özel hastaneler ortak bir açıklama ile tepki gösterirken, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat şu açıklamalarda bulundu:
"HUKUKA AYKIRI"
"SGK'ya göre pandemi bitmiştir. Pandemi sürecinde İstanbul'da bu işin yüzde 40 oranında yükünü çeken özel sekötre ihtiyaç kalmamıştır. Bundan sonra da Türkiye normalleştiği için de pandemi ödemesinden vazgeçmiştir. Bu pandemi bir daha çıkmayacak, 2. dalga olmayacak demek. SGK pandemi sürecinde 'Bu fiyatı artdırdım vatandaştan fark alamazsınız' diyordu. Şimdi fiyat indiriyor, "artık alamazsınızı' da kaldırmıyor. 9 Temmuz'da diyor ki, 'ayın 30'undan itibaren bu şekilde ödeyeceğim'. Siz hastaya bakmışsınız, tedavisini yapmışsınız indirimi geçmişe dönük yapıyor. Bu Anayasaya'ya, insan haklarına, ticaret hukukuna aykırı bir işlem."
"HASTA BAKAMAYIZ"
Milliyet'in haberine göre bakım hizmeti ücretini SGK'nın koronavirüs öncesi döneme indirdiğini vurgulayan Bahat, bu ücretin yoğun bakım için günlük 230 TL, hasta yatışının ise 43 TL olduğunu belirtti. Bu rakamların pandemi sürecinde günlük yatış için 650 TL, yoğun bakım için de bin 200 TL civarında olduğunu kaydeden Bahat, kararın vatandaşı nasıl etkileyeceği sorusuna şu yanıtı verdi:
"Vatandaş bundan sonra Kovid-19'da özel sektörü bir tercih olarak kullanamayacak. Geldiğinde cebinden de ödemeyecek çünkü özel sektör bu fiyatlara alamayacak. Sürekli zarar ederek hasta bakamayız. Genellikle acil şartlarda gelir koronavirüs hastaları. Özel sektör bunun için bir ekipman bulunduramayacağı, ilacı karşılayamayacağı için doğal olarak hasta alamayacak. Kamu hastaneleri bakacak."
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