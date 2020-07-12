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Son dakika: PKK'lı kadın terörist ikna çalışması sonucu Suriye sınırında teslim oldu

polisinin ikna çalışması sonucu 'lı kadın terörist sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan M.B. "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum. Aileme kavuştuğum için mutluyum" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2020 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
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Son dakika: PKK'lı kadın terörist ikna çalışması sonucu Suriye sınırında teslim oldu

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütüne katılanların teslim olması için ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: Bir aile daha evladına kavuştu! PKKlı kadın terörist ikna çalışması sonucu Suriye sınırında teslim oldu SON DAKİKA: BİR AİLE DAHA EVLADINA KAVUŞTU! PKK'LI KADIN TERÖRİST İKNA ÇALIŞMASI SONUCU SURİYE SINIRINDA TESLİM OLDU

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı koordinesinde, MİT ve Şırnak Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla 5 yıl önce terör örgütüne katılan M.B'nin (22) önceki gün Mardin'in Nusaybin ilçesi sınır karakoluna teslim olması sağlandı.

Şırnak'a getirilen M.B, eniştesi ve iki ablasıyla buluşturuldu.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada, iki abla ve M.B, göz yaşlarına hakim olamadı.

M.B. burada gazetecilere, 2015 yılında ailevi nedenlerden dolayı örgüte katıldığını, bu süreç içinde Irak'ın kuzeyi ile Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kadın kolu YPJ içinde faaliyette bulunduğunu anlattı.

Son günlerde örgütten kaçıp teslim olanların ailelerine kavuşmasından etkilendiğini aktaran M.B, "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum. Aileme kavuştuğum için mutluyum." dedi.

Kız kardeşlerine kavuştukları için sevinçli olduklarını aktaran M.B'nin ablaları, polise teşekkür etti.

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