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Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 3 terörist öldürüldü

, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde gizlenen 'lı 3 terörist, 'ların desteğiyle etkisiz hale getirildi." dedi.

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Giriş Tarihi: 12.07.2020 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
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Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 3 terörist öldürüldü

MSB, "Kahraman Komandolarımız PençeKaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK'lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi." bilgisini paylaştı.

Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonunda PKKlı 3 terörist öldürüldü SON DAKİKA: PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NDA PKK'LI 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

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