Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 3 terörist öldürüldü

MSB, "Kahraman Komandolarımız PençeKaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK'lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi." bilgisini paylaştı.