Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Heybeliada açıklaması
Son dakika haberleri... Heybeliada'da çıkan yangın hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Deniz Harp Okulu'na ait 1 itfaiye aracı ve ekibi de bölgede çalışmalara destek sağlamaktadır" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Heybeliada'daki orman yangını nedeniyle İstanbul Valiliği ile koordineli olarak TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi'nin görevlendirildiğini, belediyeye ait yangın söndürme araçlarının bölgeye taşınmasının sağlandığını bildirdi.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Valiliği ile koordineli olarak Heybeliada'daki yangına müdahale için TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi görevlendirilmiş, belediye yangın araçlarının Heybeliada'ya taşınması sağlanmıştır. Deniz Harp Okulu'na ait 1 itfaiye aracı ve ekibi de bölgede çalışmalara destek sağlamaktadır."
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