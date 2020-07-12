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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Heybeliada açıklaması

Son dakika haberleri... Heybeliada'da çıkan hakkında 'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "'na ait 1 itfaiye aracı ve ekibi de bölgede çalışmalara destek sağlamaktadır" denildi.

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Giriş Tarihi: 12.07.2020 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Heybeliada açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Heybeliada'daki orman yangını nedeniyle İstanbul Valiliği ile koordineli olarak TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi'nin görevlendirildiğini, belediyeye ait yangın söndürme araçlarının bölgeye taşınmasının sağlandığını bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliği ile koordineli olarak Heybeliada'daki yangına müdahale için TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi görevlendirilmiş, belediye yangın araçlarının Heybeliada'ya taşınması sağlanmıştır. Deniz Harp Okulu'na ait 1 itfaiye aracı ve ekibi de bölgede çalışmalara destek sağlamaktadır."

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