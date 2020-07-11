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Son dakika: MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 11.07.2020 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
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Son dakika: MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde 8 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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