Son dakika: MSB açıkladı: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun, planlandığı gibi başarıyla devam ettiği vurgulandı. Komandoların, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Son yapılan arama-tarama faaliyetleriyle; 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tel güdümlü füze ve tetik tertibatı, 1 adet tabanca, 14 adet el bombası, 9 adet el yapımı patlayıcı, 3 adet antipersonel mayın, 15 adet antipersonel/antitank roketatar mühimmatı, 1 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 1 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 100 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 900 adet 7.62 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 150 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 700 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 1900 adet 5.45x39 milimetre fişek, 14 adet tabanca mermisi, 34 adet 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 4 adet patlamamış top mühimmatı, 28 adet el bombası fünyesi, 9 varil mazot, 1600 adet tahrip kapsülü, 1500 adet mekanik fünye, 233 adet elektrikli fünye, 5 adet jeneratör, 600 metre elektrik kablosu, 1 adet fotoğraf makinesi, 6 adet hilti, 2 adet Yaesu el telsizi, 3 adet silah üstü dürbün, 2 adet silah üstü termal dürbün, 1 adet gündüz el dürbünü, 4 çuval amonyum nitrat, 2 adet termal şemsiye ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi."
#PençeKaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait; 5 adet AK-47 P. Tf., 1 adet M-16 P. Tf., 2 adet RPG-7 roketatar, 9 adet EYP ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.https://t.co/fQGQhUjHpr#MSB #TSK pic.twitter.com/rHmXi3qm6z— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 6, 2020
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