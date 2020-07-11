Cevahir Hotel’i muhasebe şefi 6 milyon dolandırmış! 43 yıla kadar hapis cezası isteniyor
Ünlü oteller zinciri Cevahir Hotel, muhasebe şefi tarafından 6 milyon lira dolandırıldı. Otel kayıtlarını inceleyen muhasebe müdürü, sahte imzalarla oluşturulan belgeler, ödenmiş gibi görünen borçlar ve tahsil edilmiş çekler buldu. Savcılık tarafından şirketi sahte belgelerle dolandırmaya çalışan muhasebe şefi hakkında 43 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberi...
48 yaşındaki Yusuf Yıldırım, Cevahirler İnşaat'a ait Şişli Cevahir Hotelde, muhasebe şefi olarak çalışıyordu. 2002 yılından beri otelde muhasebe krediler şefi olarak çalışan Yıldırım'ın sisteme kaydettiğini bazı bilgi ve belgeler müdür tarafından incelendi. Muhasebe müdürü, Yıldırım ile görüştüğünde genç adamın davranışlarında bir gariplik olduğunu fark etti ve şirketin geriye dönük kayıtların inceleme altına aldı.
İncelemede muhasebe şefinin, borçlu olan firmaların sanki borcunun ödemiş gibi kayıtlarının değiştirdiğini, kendisi tarafından imzalanmayan bazı belgelerin bulunduğunu ve şirkete ait bazı çeklerin ödemelerinin Yıldırım'ın uhdesinde tuttuğunu tespit etti. Bunun üzerine durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi. İhbar sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
6 MİLYONLUK ZARAR
Yürütülen soruşturma kapsamında otel kayıtları yeminli mali müşavir olan bilirkişi tarafından incelemeye alındı. Bilirkişi, Yıldırım'ın sahte imzalar atıp belgeler oluşturduğunu şirketi yaklaşık 6 milyon lira zarara uğrattığını belirten bir rapor sundu. Raporda Yıldırım'ın 2012 ila 2019 yılları arasında 18 firmadan tahsil etmediği paraları tahsil etmiş gibi gösterip 5 milyon 888 bin lira menfaat temin ettiğini, yine ödemeler için verilen 3 adet 70 bin lira tutarındaki çeki şirkete teslim etmediği anlatıldı. Yine raporda müdür Ali Ünye'nin imzasının taklit edilerek oluşturulmuş bazı fiş ve belgeler olduğunu belirledi.
"ASIL MAĞDUR BENİM" SAVUNMASI
Savcılık yürütülen soruşturmada muhasebe şefinin ifadesine başvurdu. Yıldırım, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtip, 'Asıl mağdur benim. 17 yıldır burada şef olarak çalışıyorum. Tek yetkili ben değilim. Benimle birlikte altı kişi daha vardı. Burada asıl mağdur benim. Ailemin ziynet eşyaları kasadaydı. Bunları iade alamadım. Ben aylık maaşımla geçinen bir insanım' ifadelerini kullandı.
43 YIL İSTENDİ
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Yusuf Yıldırım hakkında 11 kez resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği ve şirket yöneticilerinin dolandırıcılığı suçları kapsamında iddianame düzenlendi. 43 yıla kadar hapsi istenen muhasebe şefi ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Dilek YAMAN/SABAH
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