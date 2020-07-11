AK Partili başkan Mehmet Ay, CHP'li Zeydan Karalar'ın siyasi şovunu deşifre etti: İstifa etmeli
Altyapı şirketine borcunu ödemeyen CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne haciz geldi. Skandala AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Ay, Zeydan Karalar’ın siyasi şovunu deşifre ederken “Borcu ödeyebilirdi ama mağdur edebiyatı yaptı. Adana’yı rezil etti. İstifa etmeli” dedi. Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...
Altyapı şirketine borcunu ödemeyen CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne haciz geldi. Skandala AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.
Ay açıklamasında şunları kaydetti: "Kıymetli hemşehrilerim, Adana Büyükşehir Belediyesi dün skandal bir olayla daha gündem oldu. Borcunu ödeyemeyen Büyükşehir Belediyesinin başkanlık makamı haczedildi. Böyle bir utancı Adana'mıza yaşatan Sn. Zeydan Karalar'ı ve mensup olduğu zihniyeti kınıyorum.
"SİYASİ ŞOV UĞRUNA…"
Belediye hacze konu olan bu BORCU ÖDEYECEK MADDİ GÜCE SAHİPTİR. icra takibinden sonra da alacaklı firmadan mal alımı iddialari mevcuttur. Ancak borcu ödemeyip, haciz gelmesini sağlayarak, mağdur edebiyatı ile şov yapmıştır. Sn.Karalar, siyasi şov uğruna şehrimizi rezil etmiştir.
Belediyenin 2019 yılında 2 Milyar TL eski para ile 2 Kat Trilyon geliri varken Sn Başkan utanmadan çıkıp, makam odası haczedildikten sonra oraya birkaç sandalye koyarak görüntü veriyor. Şehrine bu utancı yaşatan bir Belediye Başkanı için en şerefli hareket, istifa etmektir.
Haciz olayı sıradan bir olay değildir. Yönetilemeyen Büyükşehir Belediyesi'nin iflas ettiğinin resmidir. Milyarlarca liralık bütçeye sahip Adana Büyükşehir Belediyesi'ni iflasa götüren Başkan, dün yaşanan haciz olayı ile Adana'mızı Türkiye kamuoyu önünde rezil etmiştir.
Makam odası haczedilen bir belediye başkanı için bundan daha büyük bir utanç olmaması gerekir. Bu rezaleti şehrimize yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanı derhal istifa etmelidir. Makam odası haczedilmiş bir belediye başkanının "bu şehri yöneteceğim" iddiası kalmamıştır.
Sn. Karalar haciz olaylarına yabancı birisi değil o sebeple de hemen bunu şova çevirecek manevraları yapmayı çok iyi biliyor. CHP Adana il başkanı olduğu dönemde de il teşkilatına haciz gelmiş ve bu utancı teşkilatına da yaşatmıştır. Şimdi aynı utancı şehrimize yaşatmaktadır.
"140 MİLYON BORÇLA KAPATTI
Sn. Karalar'ın beceriksiz yönetim anlayışı sadece bugünün meselesi değildir, geçmişten gelen bir durumdur. Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediye kasasını AK Parti'li yönetimden artı 30 Milyon Lira ile devralan Sn .Karalar, belediye kasasını 140 milyon borçla bırakmıştır.
Hemşehrileri tarafından kendisine emanet edilen makam odası, Belediye Başkanının şerefidir, onurudur, itibarıdır. Bu makam Adanalıların makamıdır. Bu emanete halel getiren bir belediye başkanı için söylenecek tek söz kalmıştır, o da "YAZIKLAR OLSUN" dur.
"ADANAMIZA BU UTANCI YAŞATTI"
Sn. Zeydan Karalar, makam odasına dahi sahip çıkamayan beceriksiz yönetim anlayışı ile tarihe geçmiştir. Adana'mıza bu utancı yaşatan Sn. Karalar ve zihniyetini, gelecek nesiller de utançla anacaktır. Bu kara leke, bu zihniyetin alnından hiçbir zaman silinmeyecektir.
"İSTİFA ETMELİ"Sn Başkan derhal istifa etmelidir. Makam odası haczedilen birinin başkanlık sıfatı kalmamıştır. Bundan sonra o makamda kaldığı her an Adana'mız için bu utancın daha da büyümesi demektir. Sn. Başkan bu utancı şehrimize daha fazla yaşatmasın ve derhal istifa etsin."
Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH
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