HDP'li Hüda Kaya rezilliğini sürdürüyor: Ayasofya kilise olsun
TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "İsteseydik dağa gitmeye engel mi var bize?" diyerek gündeme gelen HDP Milletvekili Hüda Kaya, geçtiğimiz günlerde de Ayasofya ile ilgili sözleriyle tepki toplamıştı. Kaya, Ayasofya'nın kilise olmasını istediği konuşmayı sosyal medya hesabından yeniden paylaştı.
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Halk TV canlı yayınına konuk olarak Ayasofya'ya dair tepki çeken açıklamalar yapmıştı.
"AYASOFYA GİBİ İŞGAL ALTINDA OLAN YÜZLERCE KİLİSE VAR"
HDP'li Kaya, "Yok efendim kılıç hakkıymış. Böyle bir hukuk yok. Bunlar tamamen Kur'an'dan sonra peygamberden sonra ortaya konulmuştur. Ayasofya hiçbir şekilde bugün bir iktidarın ya da herhangi bir iktidarın açarız kaparız kafasıyla karar alıp yaptırım uygulayabileceği bir alan değildir. Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce kilise var. Adına cami demekle olmuyor. Orası hangi inanç erbabınca kurulduysa o inanç erbabının olması gereken bir yerdir. " ifadelerini kullanmıştı.
Bu konuşmanın üzerinden günler geçti ve Ayasofya Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı.
TWITTER HESABINDAN RT ETTİ
HDP'li Kaya ise sözlerinin arkasında olduğunu göstermek için yaptığı konuşmayı yeniden Twitter hesabından RT etti.
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