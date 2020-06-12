FETÖ’cü Hakan Şükür’den HDP’li Hüda Kaya’ya destek! Diyanet İşleri'ni hedef almıştı
HDP Milletvekili Hüda Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Diyanet İşleri Başkanlığı’na sözleriyle saldırdı. Kaya, “Diyanet meşru değildir” derken sosyal medyadan da tepki mesajları yazıldı. HDP’li Hüda Kaya’ya ise Fetullahçı Terör Örgütü mensubu Hakan Şükür’den geldi. İşte o mesaj... Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...
HDP'li milletvekili Hüda Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında bir konuşma yaptı. Bu konuşmada LGBT ile Baroları savunan Kaya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki sözleri tepki çekti. Sözleriyle Diyanet'e karşı saldırıda bulunan Kaya, konuşmasının bir bölümünde, "Diyanet İşleri bir Müslüman olarak beni temsil eden bir kurum değildir. Meşru değildir. Çocuklarımızın bile öğrettiği din derslerini aldırabilecek kadar güvene sahip değildir. Diyanet bizim adımıza ahkam kesemez. Diyanet kendi düşüncesini söylüyorsa barolarda düşüncelerini söyleme hakkına sahiptir. Tekçi bir durum yoktur. Mezhepçi Emevici düşünceyi bu toplumun İslam adına dayatma hakkına sahip değilsiniz" dedi.
FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR HDP'Lİ VEKİLE DESTEK ÇIKTI
Sosyal medyadan tepki çeken açıklamaya destek ise Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarından geldi. Firari FETÖ'cü hain Hakan Şükür sosyal medyadan şu cümleleri kullanarak destek verdi: "Diyanet neyi temsil ediyor, neleri temsil etmeli, kibar ve etkili bir şekilde ifade etmiş Sn. @HudaKaya777 'Diyanet hırsızlığa, tecavüze, çocuk istismarına ses çıkarsın.'"
DAMLA KAYA/SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye "Metin Topuz" yanıtı
- Vatandaşla röportaj yapan İmamoğlu'nun ekibine şok!
- Resmen onay çıktı! Corona aşısı başlıyor!
- Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- Türkiye'ye hakaret Lübnan'ı karıştırdı
- Diyarbakır’da rezalet! PKK'lı terörist mezar taşına...
- FETÖ baskını! 7 muvazzafa şok
- Bakanlıktan açıklama: İmara aykırı ve kaçak yapılar...
- TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'ye Metin Topuz tepkisi
- Yüzlerce kişi yan yana saf tuttu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK 13 Haziran 2020 kataloğu: Kamp masası ve sandalyesi dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri
- Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?
- Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 öğretmen ataması ne zaman?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı şifresiz mi? 12 Haziran FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
- Altın almalı mı, satmalı mı? Uzmanlardan altın yorumu! Gram altın, çeyrek altın tam altın fiyatları ne kadar?
- 0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır?
- ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...
- Son dakika: Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi
- Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?
- Düğün yapacaklar bu habere kilitlendi! Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları kuralları nasıl olacak?
- BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri