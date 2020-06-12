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FETÖ’cü Hakan Şükür’den HDP’li Hüda Kaya’ya destek! Diyanet İşleri'ni hedef almıştı

Milletvekili , ’nde İşleri Başkanlığı’na sözleriyle saldırdı. Kaya, “Diyanet meşru değildir” derken sosyal medyadan da tepki mesajları yazıldı. HDP’li Hüda Kaya’ya ise mensubu ’den geldi. İşte o mesaj... Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...

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Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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FETÖ’CÜ ŞÜKÜR’DEN HDP’Lİ KAYA’YA DESTEK!

'li milletvekili , 'nde İşleri Başkanlığı hakkında bir konuşma yaptı. Bu konuşmada LGBT ile Baroları savunan Kaya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki sözleri tepki çekti. Sözleriyle Diyanet'e karşı saldırıda bulunan Kaya, konuşmasının bir bölümünde, "Diyanet İşleri bir Müslüman olarak beni temsil eden bir kurum değildir. Meşru değildir. Çocuklarımızın bile öğrettiği din derslerini aldırabilecek kadar güvene sahip değildir. Diyanet bizim adımıza ahkam kesemez. Diyanet kendi düşüncesini söylüyorsa barolarda düşüncelerini söyleme hakkına sahiptir. Tekçi bir durum yoktur. Mezhepçi Emevici düşünceyi bu toplumun İslam adına dayatma hakkına sahip değilsiniz" dedi.

FETÖ’cü Hakan Şükür’den HDP’li Hüda Kaya’ya destek! Diyanet İşleri'ni hedef almıştı FETÖ’CÜ HAKAN ŞÜKÜR’DEN HDP’Lİ HÜDA KAYA’YA DESTEK! DİYANET İŞLERİ'Nİ HEDEF ALMIŞTI

FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR HDP'Lİ VEKİLE DESTEK ÇIKTI
Sosyal medyadan tepki çeken açıklamaya destek ise mensuplarından geldi. Firari 'cü hain sosyal medyadan şu cümleleri kullanarak destek verdi: "Diyanet neyi temsil ediyor, neleri temsil etmeli, kibar ve etkili bir şekilde ifade etmiş Sn. @HudaKaya777 'Diyanet hırsızlığa, tecavüze, çocuk istismarına ses çıkarsın.'"

DAMLA KAYA/SABAH

HDP Milletvekili Hüda Kaya'dan Diyanet İşleri'ne çirkin sözler! Meşru değildir HDP MİLLETVEKİLİ HÜDA KAYA'DAN DİYANET İŞLERİ'NE ÇİRKİN SÖZLER! "MEŞRU DEĞİLDİR"

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