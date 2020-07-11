11 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz’dan UNESCO'ya madde madde Ayasofya cevabı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz’dan UNESCO'ya madde madde Ayasofya cevabı

'nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılma kararının alınmasından sonra tarafından açıklama yapılmış ve 'Kararı üzüntüyle karşıladık' denmişti. Konuyla ilgili UNESCO'ya yanıt veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "UNESCO Sözleşmesinde listeye kayıtlı bir varlığın işlevinin değiştirilmesine engel herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayasofya'nın cami olarak kullanılması kesinlikle anılan sözleşmenin ihlali değildir. Bu durum Ayasofya’nın üstün evrensel değerini asla etkilememektedir." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.07.2020 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
ABONE OL
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz’dan UNESCO'ya madde madde Ayasofya cevabı

86 yıldır müze olarak hizmet veren 'nın tekrar ibadete açılma kararından sonra 'dan açıklama gelmiş ve "Bir anıtın statüsü hakkında 'nin aldığı kararı üzüntüyle karşıladık" denmişti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

"'un Tarihi Alanları"nın bir bileşeni olarak 1985 yılında UNESCO 'ne kaydedilen Ayasofya, UNESCO'nun 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesinin yanı sıra ulusal mevzuatımız kapsamında da güçlü bir şekilde korunmaktadır.

UNESCO Sözleşmesinde listeye kayıtlı bir varlığın işlevinin değiştirilmesine engel herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayasofya'nın cami olarak kullanılması kesinlikle anılan sözleşmenin ihlali değildir. Bu durum Ayasofya'nın üstün evrensel değerini asla etkilememektedir.

Öte yandan, 8. yüzyılda cami olarak inşa edilmiş ve 13. yüzyılda kiliseye dönüştürülmüş olan ve halen ibadete açık aktif bir kilise olarak kullanılmakta olan İspanya Cordoba Camii, 1984 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde varlığını sürdürmektedir."

UNESCO NE DEMİŞTİ?

Ayasofya'nın ibadete açılma kararının alınmasından kısa süre önce UNESCO'dan konuyla ilgili açıklama yapılmış ve bir devletin topraklarında bulunan evrensel değere sahip bir yapı için değişiklik yapmamayı garanti altına alması gerektiğini belirten UNESCO, her değişikliğin önceden bildirilmesi ve Dünya Miras Komitesi tarafından incelenmesi gerektiği duyurmuştu.

UNESCO'nun açıklamasında, bu konudaki endişelerin çok sayıda mektupla Türkiye'ye iletildiğini aktarıldığı bildirilerek, "Söz konusu yerin evrensel değerine zarar verebilecek bir karar almadan önce Türk yetkilileri diyalog kurmaya çağırıyoruz" denilmişti.

İletişim Başkanı Altun'dan Ayasofya açıklaması: Bu karar dini özgürlükler açısından bir zaferdir İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AYASOFYA AÇIKLAMASI: BU KARAR DİNİ ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN BİR ZAFERDİR
İslamiyet için Ayasofya ne ifade ediyor? Uzman isim A Haber izleyicileri için yorumladı İSLAMİYET İÇİN AYASOFYA NE İFADE EDİYOR? UZMAN İSİM A HABER İZLEYİCİLERİ İÇİN YORUMLADI
Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açıldı! Fikriyat yazarı Ekrem Demirli kararı A Haber ekranlarında yorumladı AYASOFYA 86 YIL SONRA İBADETE AÇILDI! FİKRİYAT YAZARI EKREM DEMİRLİ KARARI A HABER EKRANLARINDA YORUMLADI

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA