11 Temmuz 2020, Cumartesi
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FETÖ'cü firari vatan haini Bülent Keneş'ten skandal Ayasofya açıklaması: Kilise olsun

Son dakika haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturmasının  Today's Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni  hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak "Ayasofya kiliseye dönüştürülmeliydi" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 11.07.2020
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FETÖ'cü firari vatan haini Bülent Keneş'ten skandal Ayasofya açıklaması: Kilise olsun

FETÖ'cü teröristler, Ayasofya Camii için alınan kararın ardından peş peşe hazımsızlık kokan açıklamalarda bulundu. Milletimizi sevince boğan karardan rahatsızlık duyan teröristler, sosyal medya hesaplarından Ayasofya Camii ve imzalanan kararname için kin ve algı operasyonunu birlikte yürütüyor.

"Haçlıların ülkenizi işgal etmesi tehlikeli değildir" diyen terörist Gülen'in elemanı ve FETÖ/ PDY soruşturmasının firari sanığı Bülent Keneş, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tamamen karşı olduğunu söyleyerek zihniyetini bir kez daha belli etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skandal ifadelere yer veren Keneş, daha da ileri giderek Ayasofya'nın kilise olmasını istedi.

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