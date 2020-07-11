Başkan Erdoğan'dan Botan Çayı Beğendik Köprüsü paylaşımı

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Gök kubbede bıraktığımız her hoş sadânın, milletimizin kalbinden süzülüp gelen her "Allah razı olsun" sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz.

Gök kubbede bıraktığımız her hoş sadânın, milletimizin kalbinden süzülüp gelen her "Allah razı olsun" sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz. pic.twitter.com/4HzXK9QO3U — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 11, 2020