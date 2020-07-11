11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan Botan Çayı Beğendik Köprüsü paylaşımı

Başkan , Twitter hesabından Botan Çayı Beğendik Köprüsüyle ilgili paylaşımda bulundu. Köprüyle alakalı infografik paylaşan Başkan Erdoğan, ''Gök kubbede bıraktığımız her hoş sadânın, milletimizin kalbinden süzülüp gelen her “Allah razı olsun” sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 11.07.2020
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Başkan Erdoğan'dan Botan Çayı Beğendik Köprüsü paylaşımı

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Gök kubbede bıraktığımız her hoş sadânın, milletimizin kalbinden süzülüp gelen her "Allah razı olsun" sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz.

Son dakika: Başkan Erdoğandan Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BOTAN ÇAYI BEĞENDİK KÖPRÜSÜ AÇILIŞ TÖRENİ'NDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

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