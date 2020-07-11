Ayasofya kararı Türkiye karşıtlarını kudurttu! Ayasofya Camii'si üzerinden algı operasyonuna giriştiler

Türkiye'de milyonlarca Müslümanın merakla beklediği Ayasofya kararının ardından gözü Ayasofya'nın müzeye çevrildiği kararın kaldırılması beklenen Danıştay kararındaydı. Karar açıklandı ve Ayasofya resmen ibadete açıldı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davayı kabul ederek Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını onayladı.



KUTUPLAŞTIRMANIN MİMARLARI İŞ BAŞINA GEÇTİ

Müjdeli haberin ardından yurtdışında Türkiye karşıtı olarak tetikte bekleyenlerin karalamaya yönelik yazdıklarının dışında yurt içerisinde de yine alışık olunan odaklar kutuplaştırmaya yönelik açıklamalarını yapmaktan eksik kalmadı. HDP, FETÖ ve PKK Müslüman dünyası için önemli bir adım olan Ayasofya'nın Camii statüsüne getirilip ibadete açılmasına aynı ağızdan tepki verdi.

CHP GENEL BAŞKANI SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın cami olduğuna dair kararı ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılması konusundaki kararnamesinden sonra sessizliğe büründü.



FETÖ SÖZCÜSÜ EMRE USLU ALGIYA BAŞLADI

Ayasofya Camii'nin ibadete açılması, FETÖ'cü Emre Uslu'yu da rahatsız etti. Firari FETÖ'cü Uslu, Danıştay'ın kararının ardından, skandal bir paylaşım yaparak Twitter üzerinden algı operasyonu yapmaya başladı. Ayasofya Camii'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden FETÖ'cü, sosyal medya hesabından photoshopladığı bir görüntü paylaştı.

HDP'DE KARŞITLIK İÇİN GECİKMEDİ

Paylaşım yapanlardan birisi de HDP'li Garo Paylan.. Paylan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararıyla; ülkemizdeki Hristiyanlar, Avrupa'daki Müslümanlar için hayat daha da zorlaşacaktır. Ayasofya, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki gerginliği azaltan bir mabetti. Ayasofya'nın kubbesi hepimize yeterdi. Yazık ettiniz..." ifadelerini kullandı.

ATAKAN IRMAK - SABAH