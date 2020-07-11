Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'yı ibadete açan imzayı atmasının ardından sosyal medyada destek mesajları yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığını duyurdu. İlk namaz ise 24 Temmuz cuma günü kılınacak. Başkan Erdoğan'ın Ayasofya kararını sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sanat ve siyaset camiasından birçok kişi, mutluluğunu Twitter'dan paylaştı.