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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'yı ibadete açan imzayı atmasının ardından sosyal medyada destek mesajları yaptı

Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'yı ibadete açan imzayı atmasının ardından sosyal medyada destek mesajları yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığını duyurdu. İlk namaz ise 24 Temmuz cuma günü kılınacak. Başkan Erdoğan'ın Ayasofya kararını sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sanat ve siyaset camiasından birçok kişi, mutluluğunu Twitter'dan paylaştı.

Giriş Tarihi: 11.07.2020 00:10 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 00:15
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Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'yı ibadete açan imzayı atmasının ardından sosyal medyada destek mesajları yaptı

Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ibadete açılması kararını onaylamasının ardından Ayasofya'da ilk namaz, Lozan Barış Antlaşmasının 97. yıl dönümüne rastlayan 24 Temmuz'da kılınacak.

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Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'yı ibadete açan imzayı atmasının ardından sosyal medyada destek mesajları yaptı

SOSYAL MEDYADA COŞKUYLA KARŞILANDI
Erdoğan'ın İslam alemine verdiği müjde, sosyal medyada sevinçle karşılandı. Sanat ve siyaset camiasından birçok isim coşkusunu Twitter'dan paylaştı.

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Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'yı ibadete açan imzayı atmasının ardından sosyal medyada destek mesajları yaptı
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Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'yı ibadete açan imzayı atmasının ardından sosyal medyada destek mesajları yaptı
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Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'yı ibadete açan imzayı atmasının ardından sosyal medyada destek mesajları yaptı