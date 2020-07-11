11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Akdeniz'de korkutan deprem

AFAD, Akdeniz'de meydana gelen depremin 3,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Antalya'daki depremin 33.93 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.07.2020
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Akdeniz'de korkutan deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Akdeniz olan Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinin 66.52 kilometre açığında, saat 22.77'deki deprem, 33.93 kilometre derinlikte kaydedildi.

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