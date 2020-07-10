10 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... , resmi Twitter hesabından 10 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son 24 saatin verilerini açıkladı. Bakan Koca, 10 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını resmi Twitter hesabından duyurdu.

"25 HAZİRANDA BAŞLAYAN DÜŞÜŞ..."

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Bakan Koca 10 Temmuz koronovirüs verilerini açıkladı! Düşüş devam ediyor BAKAN KOCA 10 TEMMUZ KORONOVİRÜS VERİLERİNİ AÇIKLADI! DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

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