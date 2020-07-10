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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "Ayasofya" paylaşımı

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından , sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Ayasofya" paylaşımında bulundu.

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Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Ayasofya" paylaşımında bulundu.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği ezanla başlayan videoda, "Ayasofya, Fatih'ten başlayan bir gelenek, fethin sembolü, manası, canevi, özlemini çektiğimiz aşk-ı ibadettir. Ayasofya, özlem zincirlerini kırıyor. Ayasofya'mıza kavuşuyoruz. Ayasofya Camii ibadete açılıyor." ifadeleri yer aldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikayadan Ayasofya paylaşımı İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN "AYASOFYA" PAYLAŞIMI

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