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Son dakika: Başkan Erdoğan neden 20:53'te açıklama yapacak? 20:53 ne anlama geliyor, sebebi ne?

neden 20:53'te açıklama yapacak? Son dakika açıklaması ile Ayasfoya'nın cami statüsünde kabul edİlmesi kararı açıklandı. Kararın ardından Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklama merak ediliyordu. Erdoğan'ın saat 20:53'te açıklama yapacağı açıklandı. 20:53 ne anlama geliyor, sebebi ne? Sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Peki, Başkan Erdoğan neden 20:53'te açıklama yapacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan neden 20:53'te açıklama yapacak? 20:53 ne anlama geliyor, sebebi ne?

neden 20:53'te açıklama yapacak? 20:53 ne anlama geliyor, sebebi ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çok konuşulan kararı son dakika olarak açıklandı. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran karar sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklama bekleniyor. Saat 20:53'te ulusa sesleneceği açıklanan Erdoğan'ın neden 20:53'ü tercih ettiği sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Başkan Erdoğan neden 20:53'te açıklama yapacak? 20:53 ne anlama geliyor, sebebi ne? Merak edilen detaylar haberimizde...

AYASOFYA AÇILIYOR...

kararı, Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli kararını iptal ettiğini duyurması sonrası geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN İMZAYI ATTI

Bu haberden hemen sonra Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.

Öte yandan Danıştay 10. Dairesi'nin 'ni müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından 'nin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda, " ili Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24/11/1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Danıştay 10. Dairesi'nin kararı ile iptal edildiğinden, Ayasofya Camii'nin yönetiminin 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

TBMM'DE AYASOFYA COŞKUSU

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Genel Kurulunda okundu. Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.

2053 NE ANLAMA GELİYOR?

İstanbul'un fethinin 600. yıldönümü olan 2053 yılı için Erdoğan liderliğinde bir vizyon belirlendi. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 600. yılı olan 2053'ü, Türkiye'nin yükselişi için önemli bir sıçrama noktası olarak görüyor.

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