Son dakika: Başkan Erdoğan neden 20:53'te açıklama yapacak? 20:53 ne anlama geliyor, sebebi ne?

Başkan Erdoğan neden 20:53'te açıklama yapacak? 20:53 ne anlama geliyor, sebebi ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çok konuşulan Ayasofya kararı son dakika olarak açıklandı. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran karar sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklama bekleniyor. Saat 20:53'te ulusa sesleneceği açıklanan Erdoğan'ın neden 20:53'ü tercih ettiği sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Başkan Erdoğan neden 20:53'te açıklama yapacak? 20:53 ne anlama geliyor, sebebi ne? Merak edilen detaylar haberimizde...

AYASOFYA AÇILIYOR...

Ulusa sesleniş kararı, Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiğini duyurması sonrası geldi.