Son dakika: Başkan Erdoğan neden 20:53'te açıklama yapacak? 20:53 ne anlama geliyor, sebebi ne?
Başkan Erdoğan neden 20:53'te açıklama yapacak? Son dakika açıklaması ile Ayasfoya'nın cami statüsünde kabul edİlmesi kararı açıklandı. Kararın ardından Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklama merak ediliyordu. Erdoğan'ın saat 20:53'te açıklama yapacağı açıklandı. 20:53 ne anlama geliyor, sebebi ne? Sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Peki, Başkan Erdoğan neden 20:53'te açıklama yapacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Başkan Erdoğan neden 20:53'te açıklama yapacak? 20:53 ne anlama geliyor, sebebi ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çok konuşulan Ayasofya kararı son dakika olarak açıklandı. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran karar sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklama bekleniyor. Saat 20:53'te ulusa sesleneceği açıklanan Erdoğan'ın neden 20:53'ü tercih ettiği sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Başkan Erdoğan neden 20:53'te açıklama yapacak? 20:53 ne anlama geliyor, sebebi ne? Merak edilen detaylar haberimizde...
AYASOFYA AÇILIYOR...
Ulusa sesleniş kararı, Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiğini duyurması sonrası geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN İMZAYI ATTI
Bu haberden hemen sonra Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.
Öte yandan Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya Camii'ni müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24/11/1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Danıştay 10. Dairesi'nin kararı ile iptal edildiğinden, Ayasofya Camii'nin yönetiminin 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
TBMM'DE AYASOFYA COŞKUSU
Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.
2053 NE ANLAMA GELİYOR?
İstanbul'un fethinin 600. yıldönümü olan 2053 yılı için Erdoğan liderliğinde bir vizyon belirlendi. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 600. yılı olan 2053'ü, Türkiye'nin yükselişi için önemli bir sıçrama noktası olarak görüyor.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kılıç hakkı ne demek?
- Ayasofya Camii ibadete açıldı!
- TBMM Başkanı Şentop'tan 'Ayasofya' açıklaması
- Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?
- Ayasofya'nın ibadete açılacağı ilk işareti o olaydı
- "Bataklık Operasyonu" şüphelilerinin şirketlerine kayyum
- Ayasofya Camii'nde sevinç gözyaşları!
- CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nden katliam!
- Yeniden cami olan Ayasofya'da ilk ezan sesi
- Tarihi Ayasofya kararı dünya basınında!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ayasofya fotoğrafları! Ayasofya tarihi nedir? Ayasofya ne zaman müze oldu? Ayasofya'yı kim yaptı?
- Son dakika: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak?
- Danıştay Ayasofya kararı son dakika! Ayasofya camii oldu mu? Ayasofya ibadete açıldı mı?
- iPhone'da uygulamalar neden açılmıyor? iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü mü?
- Son dakika: Ayasofya kararı saat kaçta açıklanacak? Danıştay Ayasofya kararı ne oldu?
- TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kırşehir kura çekiliş sonuçları sorgulama
- BEDAŞ AYEDAŞ elektrik arıza kesintisi: 10 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?
- Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?
- TOKİ Gaziantep İslahiye Nurdağı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya kararı son durum nedir?
- BİM haftanın ürünleri! 10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cuma indirimleri...