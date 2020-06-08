Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç: Ali Koç ergenlere alet olmayı bırakmalı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "9 yıldır şikeyle karşılaşılmadı" açıklaması sonrası ortalığı yangın yerine çevirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, umduğunu bulamadı. Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, TFF Başkanı Özdemir'e haksız ithamlarda bulunan sarı lacivertli kulübün başkanı için "Ali Koç ve arkadaşları da kulübü artık "akil" mantıkla yönetmeli, okuduğunu anlamayan ergen kafaların öfkelerine alet olmadan, sosyal medya sözcüsü olmaktan çıkmalı." ifadelerini kullandı.
Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç'in "Sosyal medyaya göre kulüp yönetilmemeli" adlı köşe yazısı şöyle:
Tam lig maçları için gün sayarken "saçma" bir kavganın içine düştük. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'in "dokuz yıldır şike yok" cümlesini bazı Fenerbahçeliler "Vay efendim bize şikeci dedi" diye yangına çevirince, yöneticiler de peşlerinden geldi.
Nihat Özdemir'in devre arasında Fenerbahçe'ye transfer izni verilmemesi için eleştirilmesini anlarım. Elindeki belgelere, yönetimin yapılandırma hareketlerine rağmen, şampiyonluk rekabeti içinde gelişmesinin önüne geçildi.
Kimler, ne transferler yaptı ancak Fenerbahçe kulübü yapamadı!
Ama işin içine 2010-11 sezonu girdiğinde, o günlerin en hassas tartılarından biridir Nihat Özdemir. Şimdiki başkan Ali Koç, Nihat Özdemir ve Ferit Şahenk, 10 milyon Euro'luk bonservis bedelini aralarında toplayıp, Moussa Sow'u transfer ettiler Fenerbahçe'ye. Kulübün Ankara kaynaklı tüm problemlerinde Özdemir vardı...
Hadi bütün bunları bir kenara bırakalım, kim; görevde olduğu dönem için "kirli" ifadesini kullanır, kendini suçlar?
Türkiye'de dokuz yıldır şike yok deniyorsa, "Ondan önce vardı" diye anlayacaksınız. Başta Aziz Yıldırım olmak üzere, kaç kere Galatasaray'ın şampiyonlukları üzerine "şaibeli" diye konuşmadılar mı? Hali hazırda, Beşiktaş Kulübü'nün Futbol Federasyonu'na Mesut Bakkal'ın anıları üzerinden, "Şampiyonluğumuz geri verilsin" başvurusu yok mu? Bunlar 2010-11 döneminden önce olmadı mı?
Nihat Özdemir ile ilgili tek doğru ifade, çıkıp "2010-11 şampiyonu Fenerbahçe'dir, benim ikinci başkan olduğum kulüptür" demesidir. Bundan önce birçok kez söylediği gibi.
Ali Koç ve arkadaşları da kulübü artık "akil" mantıkla yönetmeli, okuduğunu anlamayan ergen kafaların öfkelerine alet olmadan, sosyal medya sözcüsü olmaktan çıkmalı.
Nihat Bey, "şike" yorumundan önce, Fenerbahçe'ye nasıl transfer yaptırtılmadı, bunu açıklasın. Mesela Başkan Ali Koç değil de Aziz Yıldırım olsaydı bu kararı alır mıydı? Bizi buna ikna etsin...
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