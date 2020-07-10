86 yıl sonra yeniden cami olan Ayasofya'da ilk ezan

1934 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile müze olan Ayasofya bugün Danıştay 10. Dairesi'nin kararı iptal etmesiyle birlikte yeniden cami olarak ibadete açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Fatih Sultan Mehmet'in "kılıç hakkı" olan Ayasofya'nın yeniden Diyanet İşleri Başkanlığına iade edilmesinin yolunu açan kararnameyi imzaladı. Kararın ardından ise Ayasofya'da ilke kez ezan sesi duyuldu. İşte o anlar...