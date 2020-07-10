Başkan Erdoğan kararnameyi imzaladı! Ayasofya Camii ibadete açıldı

Son dakika haberi... Danıştay müze kararını iptal etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya Camii ibadete açıldı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" ifadeleriyle müjdeyi verdi.

Son dakika haberi... Danıştay müze kararını iptal etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya Camii ibadete açıldı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" ifadeleriyle müjdeyi verdi.