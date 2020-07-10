- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan kararnameyi imzaladı! Ayasofya Camii ibadete açıldı
Son dakika haberi... Danıştay müze kararını iptal etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya Camii ibadete açıldı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" ifadeleriyle müjdeyi verdi.
Son dakika haberi... Danıştay müze kararını iptal etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya Camii ibadete açıldı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" ifadeleriyle müjdeyi verdi.