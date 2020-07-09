Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... AÖF final sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 bahar dönemi final sınavı tamalandı. Bu sınavın sonuçlarına göre mezun olacak ya da kredi notunu yükseltmek için sınava katılan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağo konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından sınav itirazları ile ilgili açıklama geldi. Peki, AÖF sınav itirazı nasıl yapılır? AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

AÖF SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler sınav itirazlarını 9-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapabilecekler. 13 Temmuz 2020 23:59 tarihinden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının 13-17 Temmuz tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.