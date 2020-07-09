Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika... AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2019-2020 AÖF bahar dönemi final sınavı sona erdi. 24 Haziran'da başlayan finaller 8 Temmuz'da tamamlandı. AÖF final sınavına katılan binlerce öğrenci heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, AÖF sınav itirazı nasıl yapılır? AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Son dakika... AÖF final sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 bahar dönemi final sınavı tamalandı. Bu sınavın sonuçlarına göre mezun olacak ya da kredi notunu yükseltmek için sınava katılan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağo konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından sınav itirazları ile ilgili açıklama geldi. Peki, AÖF sınav itirazı nasıl yapılır? AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
AÖF SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?
Öğrenciler sınav itirazlarını 9-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapabilecekler. 13 Temmuz 2020 23:59 tarihinden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.
AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının 13-17 Temmuz tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
AÖF'TEN "YAZ OKULU" AÇIKLAMASI
AÖF'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Yaz Okulu" yerine "Üç Ders Sınavı" uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.
Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, "Yaz Okulu" açılmasına karar vermiştir. "Yaz Okulu" sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.
"Yaz Okulu" başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır."
AÖF'TEN CANLI DESTEK HİZMETİ
Açıköğretim Destek Sistemi, Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim sistemiyle öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı olan öğrenciler ve Açıköğretim Sistemi hakkında bilgi almak isteyenler için oluşturduğu destek hizmetidir.
AÖF canlı destek sistemine aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden erişim sağlanıyor.
Açıköğretim sisteminde öğrenim gören öğrencilerin öğrencilik hizmetleri hakkında merak ettikleri konulara çözüm getirmek amacıyla tasarlanan Açıköğretim Destek Sistemi öğrencilere ve öğrenci adaylarına etkili bir biçimde yanıt verebilmeyi ve bilgilendirmeyi amaçlıyor.
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