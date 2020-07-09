Başkan Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı anma programına video mesajla katılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı dolayısıyla 11 Temmuz Cumartesi günü yapılacak anma programına video mesaj ile katılacak.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, yaptığı açıklamada, 1995 yılının temmuz ayında 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırp birliklerce öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı'nın bu yılki anma programlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısıtlı bir katılımla yapılacağını aktardı.
Başkan Erdoğan'ın geçen yıl tam da bugün Bosna Hersek'e yaptığı ziyarette soykırım kurbanlarının Saraybosna'dan Potoçari'ye uğurlanması programına katıldığını anımsatan Koç, "Bu yıl ise Başkan Erdoğan video mesajını gönderdi. 11 Temmuz'da Potoçari Anma Merkezi'nde mesajını izleyeceğiz." dedi.
Srebrenitsa'da yaşanan insanlık dramının unutulmaması ve yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Koç, "Balkanlarda Bosna Hersek'in istikrarı, birliği ve bütünlüğü birinci derece önem taşıyor. Bizim savaştan sonraki dönemde politikamızın ana unsurunu hep Bosna Hersek'in siyasi istikrarı ve ekonomik kalkınması oluşturdu." diye konuştu.
Büyükelçi Koç, Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek'in en samimi dostu olduğunu kaydederek Bosna Hersek'te etkin bir şekilde varlığını sürdüren Türk kurumlarının da her zaman ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını aktardı.
Srebrenitsa'daki anma törenlerinde aktif olarak yer alacaklarını bildiren Koç, her yıl anma programlarının yapıldığı Potoçari'deki eski akümülatör fabrikasının çatısının onarım faaliyetlerine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destek verdiğini hatırlattı.
SREBRENİTSA'DA NE OLDU?
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.
Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.
Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.
Bu yıl da kimlik tespiti yapılan ve yakınlarının onay verdiği 8 soykırım kurbanı daha defnedilecek.
Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı bir katılımla yapılması planlanan anma törenlerinde, devlet ve hükümet başkanlarının gönderdikleri video mesajlar gösterilecek.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
- Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan çarpıcı mesajlar: Bizim yöntemimiz...
- Tokat'ta FETÖ operasyonu
- Mahkemeden 'küfürbaz' İnce'ye ceza
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- "Çaldı çırptı" dediler İBB'de ikinci adam ilan ettiler
- Kahvehanelerde oyun yasağı ne zaman bitecek?
- Sakarya'daki patlama hakkında açıklama
- Bakan Koca'dan 'Sakarya' açıklaması
- Sağlık Bakanı Koca ile Kluge'den flaş açıklamalar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?