Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberi... Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala, tedbirlerin nasıl olacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağına yönelik merak edilen soruya yanıt verdi. Bilim Kurulu'nda gündeme geldiğini açıklayan Bakan Koca, birtakım tedbirlerin olabileceğini söyledi. Peki, bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler...

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakan Koca, Kurban Bayramı'na yönelik tedbirlerin gelip gelmediği ve sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün kısmen Bilim Kurulunda gündeme geldi, sesli tartışıldı ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar geçen hafta da bahsettiğim şekliyle salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi ama birtakım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği çünkü il bazında eğer vaka artışının yoğun olduğu iller söz konusu olursa oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir.

Bunu da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre İl Hıfzıssıha Kurulları bütün kararları almaya zaten yetkili, dolayısıyla bu anlamda il bazında birtakım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız."