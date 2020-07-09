İzmir'de FETÖ yapılanmasına operasyon!
FETÖ ile mücadele kapsamında, örgüt mensuplarına göz açtırılmıyor. Hain örgütün İzmir'deki yapılanmasına operasyon düzenlendi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Operasyonda aralarında Bölge Talebe Mesulleri ve yurt müdürlerinin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün kripto haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.
Edinilen bilgiye göre, 8 şüpheliye yönelik bu sabah İzmir ve Manisa illerinde yapılan operasyonda düzenlendi.
Operasyonda, F. N. Ç. (Bölge Lise Mesulü, ev ablası, Bylock kaydı), G. N. A., (Bölge Talebe Mesulü, Bylock kaydı), A. M. (Örgüte ait bir yurtta Müdür, bylock kaydı), M. B. (Bylock kullanıcısı), B. V. (Bylock kullanıcısı) kıskıvrak yakalandı.
Diğer 3 şüpheli ile ilgili yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Sema ALİM DALGIÇ-SABAH
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