10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İzmir'de FETÖ yapılanmasına operasyon!

İzmir'de FETÖ yapılanmasına operasyon!

ile mücadele kapsamında, örgüt mensuplarına göz açtırılmıyor. Hain örgütün 'deki yapılanmasına operasyon düzenlendi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Operasyonda aralarında Bölge Talebe Mesulleri ve yurt müdürlerinin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2020
ABONE OL
İzmir'de FETÖ yapılanmasına operasyon!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün kripto haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Edinilen bilgiye göre, 8 şüpheliye yönelik bu sabah İzmir ve Manisa illerinde yapılan operasyonda düzenlendi.

Operasyonda, F. N. Ç. (Bölge Lise Mesulü, ev ablası, Bylock kaydı), G. N. A., (Bölge Talebe Mesulü, Bylock kaydı), A. M. (Örgüte ait bir yurtta Müdür, bylock kaydı), M. B. (Bylock kullanıcısı), B. V. (Bylock kullanıcısı) kıskıvrak yakalandı.
Diğer 3 şüpheli ile ilgili yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH

ANALİZ - 15 temmuzun 4. yılında FETÖ gerçeği ANALİZ - 15 TEMMUZ'UN 4. YILINDA FETÖ GERÇEĞİ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA