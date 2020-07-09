CHP'li İBB Zincirlikuyu Metrobüs Mescidinin kapısına kilit vurdu! Vatandaşlar isyan etti
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle kapatılan camilerin normalleşme süreci kapsamında 24 Haziran’da yeniden ibadete açılmasının ardından vatandaşlar cami ve mescitlerde vakit namazlarını kılmaya başladı. Ancak İBB, her gün on binlerce insanın kullandığı Zincirlikuyu Metrobüs durağı içerisindeki mescide kilit vurdu. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, “İBB’nin yaptığı son derece yanlıştır, doğru değildir. Bir mescide kilit vurmak, namaz kılmaya engel olmak bence son derece yanlıştır. Bu mescidi açılmasını istiyoruz” dedi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların toplu halde bulundukları yerlerden biri olan camii ve mescitler, salgın yayılımını önlemek kapsamında geçici süreliğine kapatılmıştı. 1 Haziran'da normalleşme sürecine girilmesiyle beraber geçtiğimiz 24 Haziran'da ise tüm Türkiye'de camiler ve mescitler tekrardan ibadete açıldı. Müslümanlar ise maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak camilerde namazlarını eda etmeye başladı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) her gün on binlerce insanın inip bindiği Zincirlikuyu Metrobüs durağındaki mescidin kapısına kilit vurdu. Metrobüsten inerek mescide gitmek isteyen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı. İbadethanelerin açılmasına rağmen en sık kullanılan bu mescidin kapısına kilit vurulması ise kafalarda soru işareti oluşturdu.
"BİR MESCİDE KİLİT VURMAK, BENCE SON DERECE YANLIŞTIR"
Mescidin kapatılmasına tepki gösteren Turan Cengiz, "Camilerin ve mescitlerin açılması tabi ki güzel bir olaydır. Lakin cuma namazına gidiyoruz ama namazda insanları belli bir mesafeyle yerleştiriyorlar. Bazıları yine eskisi gibi kılarak kurallara uymuyor. Çoğu maskesiz geliyor, insanlarımız kurallara uymamak için elinden geleni yapıyor. Burada Balmumcu'nun oradaki otelin garajında bir de metrobüsün içerisinde mescit var. Ancak mescit kapalı durumda, mescidi kapatmak insanların namaz kılmasına bir şekilde yani cami bulamayan insanların acil şekilde gideceği mescidi kapatmak bence hiç doğru değil. Ben görsem üzülürüm, gerçekten çok üzülürüm. Bence çok yanlış, kapısına kilit vurulmuş kapalıydı içeri girilmiyor. Aslında oraya hoca da lazım değil, mescitlerde hoca olmaz. Neden kapatılmıştır, gerisi soru işareti. İBB'ye bağlıysa o zaman belediye kapatmıştır. İBB'nin yaptığı son derece yanlıştır, doğru değildir. Bir mescide kilit vurmak, tabii kapısını içeriye köpek girmesin diye ama namaz kılmaya engel olmak bence son derece yanlıştır. Bu mescidi açılmasını istiyoruz. Eğer belediye kapatmışsa çok ayıp etmiş. Onun tarifi bile yok" dedi.
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