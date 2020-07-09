Bakan Süleyman Soylu: Bu mücadelede çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması ödül töreninde, “Ben inanıyorum ki bu mücadelede çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Yine inanıyorum ki gelecek nesillerimize hem güzel bir Türkiye hem de güzel bir dünya bırakacağız" dedi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığının (KOM) Çankaya Anıttepe'deki binasında Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması ödül töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve diğer ilgililer katıldı.
İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı konuşmada yazılan öykülerdeki hissi, duyguyu ve motivasyonu devam ettirmenin önemini vurgulayarak, "Sivil toplum kuruluşları, denetim kurumları, tüm kurum ve kuruluşlar, özellikle üniversitelerimiz ve TUBİM, hep birlikte bir mücadele ortaya koyuyoruz. Ben inanıyorum ki bu mücadelede (uyuşturucu) çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Yine inanıyorum ki gelecek nesillerimize hem güzel bir Türkiye hem de güzel bir dünya bırakacağız" diye konuştu. Soylu, Narkotik Daire Başkanlığını da uyuşturucuyla mücadelede ortaya koyduğu çalışmalar için tebrik etti.
204 üniversitenin 156'sından bin 78 öğrencinin katıldığı yarışmada "Yırtık Akvaryum" öyküsüyle Nagihan Korkutata birinci, "Üçgenler" öyküsüyle Beytullah Peker ikinci, "Yalnız+1" öyküsüyle Edanur Çiçek üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi. Program sonunda toplu şekilde fotoğraf çekildi.
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