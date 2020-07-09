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Son dakika: Mardin'de PKK'lı teröristlerden alçak tuzak! Hepsi imha edildi

Son dakika haberine göre 'de jandarmanın istihbarat çalışmasıyla 'lı teröristlerin karayolu kenarına tuzakladığı 20 kilo el yapımı bulunarak, imha edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2020
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Son dakika: Mardin'de PKK'lı teröristlerden alçak tuzak! Hepsi imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarıyla PKK'lı teröristlerin Mardin-Savur karayolunda el yapımı patlayıcı tuzakladıkları belirlendi. Ekipler, bölgede yaptıkları aramada yol kenarında tuzaklanmış amonyum nitratla güçlendirilmiş 20 kilo el yapımı patlayıcı buldu. Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

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