Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretim döneminde takvmin nasıl olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan takvime göre, okulların 31 Ağustos'ta açılacağı bildirilmişti. Bazı illerde vaka sayısında artış görülmesi ile birlikte okulların açılış tarihinde erteleme olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından yeni açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Peki, okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şartlar elverişli olursa 31 Ağustos'ta açacağız. Bir süre açmayın denilirse uzaktan eğitime hazırız" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, "Okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken kabinenin genel bakışı, bilim kurulunun ortaya koyacağı veriler dikkate alındı. 31 Ağustos ile başlayan bir takvimi ortaya koyduysak bazı mali sebepler, bürokratik sebepler nedeniyle mevzuat gereği takvimi açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıkla sıhhatle bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Şartlar elverişli olursa açacağız diyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığımız çalışmalar var. Yayınladığımız bir rehber var. Sağlık Bakanlığı ile uyumlu bir çalışma yapıyoruz.

Okullar açılsın denilirse açarız. Uygun şartlar olmazsa uzaktan eğitime devam ederiz. Zaten hazır bu sistem. Okuldan almadıkları dersi uzaktan eğitimden alsınlar derlerse, karma eğitime de hazırız" dedi.