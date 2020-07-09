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Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?

Son dakika haberi... Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim döneminin takvimi açıklanmıştı. Buna göre, okulların açılış tarihi olarak 31 Ağustos ön plana çıkmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılış tarihinde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 ? İşte yeni dönem takvimi...

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Giriş Tarihi: 09.07.2020
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Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretim döneminde takvmin nasıl olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan takvime göre, okulların 31 Ağustos'ta açılacağı bildirilmişti. Bazı illerde vaka sayısında artış görülmesi ile birlikte okulların açılış tarihinde erteleme olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından yeni açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Peki, okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 ? İşte cevaplar...

OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şartlar elverişli olursa 31 Ağustos'ta açacağız. Bir süre açmayın denilirse uzaktan eğitime hazırız" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, "Okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken kabinenin genel bakışı, bilim kurulunun ortaya koyacağı veriler dikkate alındı. 31 Ağustos ile başlayan bir takvimi ortaya koyduysak bazı mali sebepler, bürokratik sebepler nedeniyle mevzuat gereği takvimi açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıkla sıhhatle bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Şartlar elverişli olursa açacağız diyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığımız çalışmalar var. Yayınladığımız bir rehber var. Sağlık Bakanlığı ile uyumlu bir çalışma yapıyoruz.

Okullar açılsın denilirse açarız. Uygun şartlar olmazsa uzaktan eğitime devam ederiz. Zaten hazır bu sistem. Okuldan almadıkları dersi uzaktan eğitimden alsınlar derlerse, karma eğitime de hazırız" dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN?

Telafi eğitimi okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, şöyle konuştu:

"Ders zilimizi 31 Ağustos'ta çalacak, birinci dönemin ilk 3 haftasında ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme yetiştirme kurslarımızda olmak üzere telafi eğitimi yapacağız. Telafi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında gerçekleştirilecek.

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