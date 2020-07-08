10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 3 ders sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi tarafından 24 Haziran'da başlatılan bahar dönemi final sınavı bugün sona eriyor. Sınava katılan öğrenciler sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Öte yandan 3 ders sınavının tarihi araştırılıyor. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 13:12
  • 1
  • 15
AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

AÖF final sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavı bugün sona eriyor. Mezun olacak öğrenciler ve kredi notlarını yüksletecek öğrencilerin bugün içerisinde sınavlarını tamamlamaları gerekiyor. Final sonuçlarına göre mezun olamayacaklar için gerçekleştirilecek 3 ders sınavının tarihi belli oldu. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sınav 8 Temmuz'da tamamlanacak. Buna göre, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

  • 3
  • 15
AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 15
AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF tarafından ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Üç Ders Sınavı"nın uygulanması kararını aldığını duyurdu.

  • 5
  • 15
AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

Bu kapsamda Andolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde, 2019-2020 öğretim döneminde "Yaz Okulu" açılmayacak.