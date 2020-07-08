AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF tarafından ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Üç Ders Sınavı"nın uygulanması kararını aldığını duyurdu.