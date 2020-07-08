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AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı ne zaman?
AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 3 ders sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi tarafından 24 Haziran'da başlatılan bahar dönemi final sınavı bugün sona eriyor. Sınava katılan öğrenciler sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Öte yandan 3 ders sınavının tarihi araştırılıyor. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF 3 ders sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 08.07.2020 13:02Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 13:12