Akıncı Üssü darbe davasının görülmesine devam edildi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, eski pilot kurmay yüzbaşı Selahattin Yorulmaz, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

SADECE BU İFADE BİLE YETER

Darbe girişimi sonrası basında kendisi hakkında çıkan haberlerle suçlu ilan edildiğini söyleyen Yorulmaz, olay tarihinde Akıncı Üssü'nde filo komutanı olarak görev yapan, davanın yönetici sanıkları eski yarbay Hakan Karakuş ve eski binbaşı Mustafa Azimetli ile aynı haberlerde adının geçmesinden "şeref" duyduğunu ifade etti.

HİÇ UTANMADAN "FETÖCÜLER MAĞDUR EDİLDİ" DEDİ

"Terörist" olmadığını savunan Yorulmaz, FETÖ iltisakı nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında işlem yapılan ve kamu görevinden ihraç edilen kişilerin mağdur edildiğini öne sürdü.