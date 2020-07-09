Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı! AÖF final sonuçları sorgulama ekranı!

Son dakika haberine göre, AÖF final sınav sonuçları açıklandı. Online olarak yapılan sınavların sonuçları Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim sayfası üzerinden paylaşıldı. Öğrenciler bahar dönemi final sınav sonuçlarını öğrenmek için sorgulama yapmaya başladı. Peki, AÖF final sonuçları sorgulama ekranı için detaylar haberimizde...

SON DAKİKA YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin online olarak katılım sağladığı 2020 AÖF final sınav sonuçları açıklandı.

AÖF final sınavları 8 Temmuz'da sona ermişti.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI TIKLAYINIZ

AÖF'TEN ÜÇ DERS SINAVI DUYURUSU

Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Üç Ders Sınavı"nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde, 2019-2020 öğretim döneminde "Yaz Okulu" açılmayacaktır.

"Üç Ders Sınavı" internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

"Üç Ders Sınavı"na giriş koşullarını sağlayan öğrenciler, öğrenci otomasyonu üzerinden bilgilendirilecektir.

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