RTÜK'ten İlhan Taşçı'nın çirkin iddialarına cevap
RTÜK üyesi İlhan Taşcı'nın muhalif televizyon kanallarının ekranlarının karartıldığı iftirasına cevap geldi. Taşçı'ya cevaben açıklama yapan RTÜK, "Bizim pusulamız millettir. Biz RTÜK olarak hiçbir kuruluşu özel olarak takip etmiyoruz." ifadelerine yer verdi.
RTÜK üyesi İlhan Taşcı'nın, muhalif televizyon kanallarının ekranlarını karartıldığı iddiasına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya üzerinden cevap verdi. Şahin açıklamasında, "Bizim pusulamız millettir. Biz RTÜK olarak hiçbir kuruluşu özel olarak takip etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından RTÜK'ün özgür irade ile karar aldığını söyleyen Şahin, "Bizim pusulamız millettir. TBMM'de millet iradesiyle çıkarılan yasaya göre hareket ederiz, siyaset yapmadan işimizi yapmamız gerekir." diye yazdı.
Şahin'in açıklamaları şöyle;
"Üst Kurulumuzun çok değerli Üyesi Sayın İlhan Taşçı… Bizim pusulamız millettir. TBMM'de millet iradesiyle çıkarılan yasaya göre hareket ederiz, siyaset yapmadan işimizi yapmamız gerekir. Ben şahsen böyle yaparım.
Sizlerin saray hayallerini ve özel ekip özlemlerini anlayışla karşılayabilirim ama bizler kanunlar çerçevesinde hareket etmeyi şiar edinmiş anlayıştan gelmekteyiz.
RTÜK içinde özgür irademizle aldığımız kararlarla ilgili özellikle bazı medya kuruluşlarına konuşma alışkanlığından kurtulmamız lazım. Sözümüz varsa sosyal mesafemize dikkat ederek her zamanki gibi karşılıklı konuşmamız gerekir diye düşünüyorum.
Millete değil de bir kesime hitap etmek uğruna Anayasal bir kurum olan Üst Kurulumuzu yıpratma eylemlerimize son vermemiz lazım.
Kimi medya kuruluşlarının hamiliğine soyunurken kimilerineyse düşmanca tavır takınmanız tarafsızlık ilkemizi zedelemektedir. İvedi olarak kurum menfaatleri açısından bundan vazgeçmenizde fayda var.
Anlaşılan Sayın İlhan Taşçı tüm zamanını 'yandaş/iktidara yakın' diye yaftaladığı kuruluşları takibe ayırıyor ama biz RTÜK olarak hiçbir kuruluşu özel olarak takip etmiyoruz.
Dileğim ve beklentim odur ki, bir siyasi partinin temsilcisi gibi değil de özünde bağımsızlık olan RTÜK Üyeliğinin gerektirdiği vakarla zihinlerimiz siyasetten arınmış olarak görevimizi yerine getirelim. Artık kanalları kategorize etmekten, ayrım yapmaktan lütfen vazgeçelim."
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