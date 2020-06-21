RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den maaş açıklaması
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, '4 maaş alıyor' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Şahin yaptığı açıklamasında "Hiçbir zaman 4 maaşım olmadı. Kurumumdan aldığım maaşla beraber sadece bir yerden yönetim kurulu maaşı almaktayım. Zaten aksi de kanunen mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
RTÜK Başkanı Şahin, Twitter'dan, maaşına yönelik iddialara ilişkin paylaşımda bulundu.
Şahin, gençlerin ruhsal, fiziksel ve ahlaki gelişimine olumlu katkı sunan, kötü alışkanlıklardan onları uzak tutarak spor yoluyla sağlıklı ve mutlu bir yaşama onları yönlendiren organizasyonlara her zaman destek verdiğini kaydetti.
Bu amaçla tamamen gönüllü olarak ve hiçbir gelir elde etmeksizin fedakarlıkla yürüttüğü Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu üyeliğinin manipüle edildiğini vurgulayan Şahin, sanki bu görevden bir gelir elde ediyormuş gibi gündeme getirilmesini hayret ve esefle takip ettiğini ifade etti.
Şahin, hiçbir zaman Üst Kurul Başkanlığı ve kısa bir süredir de bir kurumdaki Yönetim Kurulu Üyeliği dışında başka bir görevden geliri olmadığına, kanunen de olamayacağına dikkat çekti.
Topluma faydalı olacağına inandığı bu tür görevlerde her türlü karalamalara karşın iyi niyetle bulunmaya devam edeceğine değinen Şahin, RTÜK'ü ve şahsını yıpratmak için yapılan kötü niyetli yalan haberlere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesini istedi.
RTÜK Başkanı Şahin, paylaşımında şunları kaydetti:
"Hiçbir zaman 4 maaşım olmadı. Kurumumdan aldığım maaşla beraber sadece bir yerden yönetim kurulu maaşı almaktayım. Zaten aksi de kanunen mümkün değildir. Bunu çok iyi bilmelerine rağmen ısrarla maaşım üzerinden manipülasyon yapmaya devam edenlere açıklamam özelikle duyurulur."
Kaynak: AA
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