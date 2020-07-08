Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere’de açıklamalarda bulundu
Son dakika haberine göre...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere ziyareti kapsamında gündeme dair açıklamalarda bulundu ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.
Son dakika haberine göre...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere ziyareti kapsamında gündeme dair açıklamalarda bulundu ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.
Bakan Çavuşoğlu "Libya, Suriye ve diğer bölgesel konuları İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü fikir alışverişinde bulunduk." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüşmesinde serbest ticaret anlaşması dahil ikili ilişkilerin yanı sıra aralarında Libya'nın da olduğu bölgesel konuları ele aldıklarını söyledi.
Çavuşoğlu, İngiltere temasları kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Johnson'a nezaket ziyaretinde bulundu. Temaslarının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Çavuşoğlu, ilk olarak Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson, ardından da mevkidaşı Dominic Raab ile görüştüğünü kaydetti.
Çavuşoğlu, görüşmelerinde Kovid-19'la mücadele, sağlık alanında iş birliği, serbest ticaret anlaşması müzakereleri, ekonomik ilişkiler, Brexit sonrası ilişkilerin hangi alanlarda geliştirilebileceğini ele aldıklarını söyledi.
Turizm, sağlık turizmi, savunma sanayisinde iş birliği konularını da değerlendirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Diğer taraftan Libya'yı, Suriye'yi, diğer bölgesel konuları, NATO meselesini de birlikte ele alma imkanımız oldu." dedi.
Raab'la görüşmesinin ardından İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton ile de bir araya geldiğini anlatan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye'nin Birleşik Krallık'la ilişkilerini değişik boyutlarda ele aldık." ifadesini kullandı.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN DAVETİNİ YİNELEDİK"
Son olarak Başbakan Boris Johnson'a da bir nezaket ziyaretinde bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Kendisini gayet iyi gördük, sağlıklı gördük ve Cumhurbaşkanımızın selamını ilettik. Aynı şekilde kendisine Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye davetini yineledik ve bebeği için tebrik ettik." diye konuştu.
Çavuşoğlu, Tatlıdil Forumu'nun gelecek yıl mart ya da mayıs aylarında gerçekleştirileceğini ve Johnson'ın gelmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eş başkanlık yapacağını söyledi.
SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE ANKARA ANLAŞMASI
Bakan Çavuşoğlu, Brexit sonrası ilişkilere dair bir soru üzerine ise şunları kaydetti:
"Serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili müzakerelerimiz var. Bir de Ankara Anlaşması'ndan dolayı burada yaşayan vatandaşlarımızın ve ailelerinin ya da iş kuranların da etkilenmemesi için yine ticari konularının dışında müzakerelerimiz var. Bunları neticelendirmek istiyoruz."
NATO müttefikliği dışında her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrılsa da Avrupa kıtasının en önemli parçası olmaya devam edecek. Dolayısıyla daha sonraki süreçte biraz önce söylediğim konularda ticaretimiz ve buradaki insanlarımızın statülerinin zarar görmemesi için atılacak adımlar var ama onun da ötesinde gelecekteki hedeflerimize birlikte nasıl gidebiliriz bunları konuştuk." dedi.
LİBYA'DA BM ÇATISI ALTINDA BU SİYASİ SÜRECE HIZ VERMEMİZ LAZIM
Libya konusunda ise her iki ülkenin de tek çözümün siyasi çözüm olduğunu düşündüğünü belirten Çavuşoğlu, "Bundan sonra BM çatısı altında bu siyasi sürece hız vermemiz lazım ama tabii ki meşru hükümetinin de ateşkesin kalıcı olmasıyla ilgili şartları ve tereddütleri var. Onların da yerine getirilmesi lazım. Artık bir daha bu ateşkesin ihlal edilmemesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.
Çavuşoğlu, siyasi çözüm ve Libya'nın birliği ve toprak bütünlüğü konusunda Birleşik Krallık'la Türkiye arasında bir görüş ayrılığı olmadığını vurguladı.
MANCHESTER'DA BAŞKONSOLOSLUK AÇILACAK
Türkiye'nin Manchester'da da bir başkonsolosluk açacağını duyuran Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza yerinde kaliteli hizmet vermek için misyon sayımızı her yerde olduğu gibi Birleşik Krallık'ta da arttıracağız." şeklinde konuştu.
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