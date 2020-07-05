05 Temmuz 2020, Pazar
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Son dakika: MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde top mühimmatı imha edildi

Son dakika haberi... () bölgesinde tespit edilen top mühimmatının imha edildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2020
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Son dakika: MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde top mühimmatı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen top mühimmatı, kahraman komandolarımız tarafından her türlü emniyet tedbiri alınarak kontrollü bir şekilde imha edildi." ifadesine yer verildi.

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