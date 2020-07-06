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Şile 4 gündür susuz! Vatandaşlar İSKİ'ye isyan etti

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Giriş: 06.07.2020 16:17
Güncelleme:06.07.2020 21:35
İstanbul Şile Alacalı Mahallesi 4 gündür susuz. İSKİ böglenin su ihtiyacını tankerlerle gidermeye çalışıyor. Bu karelerde 90'lı yıllarda CHP yönetimindeki İstanbul'un susuz günlerini anımsattı ve akıllara "tarih tekerrür mü ediyor?" ediyor sorusunu getirdi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.

Şile'de bazı mahalle ve köylerde 4 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşiyor.

Şile halkı suların kesik olmasından dolayı mağduriyet yaşarken, köylüler hayvanların da susuz kaldığını belirtti. 30 yıldır Şile Alacalı köyünde yaşayan Ayhan Avcı, "Özellikle pandemi döneminde suyumuzun akmaması ciddi anlamda bir sıkıntı. Sadece biz değil, hayvanlarımız ve bahçelerimiz de susuz kaldı" dedi. Şile İlçesi'nde mahallelerde, köylerde farklı saat dilimlerinde suların kesildiği öğrenildi. Bazı bölgelere 60 saate yakındır su verilmiyor. Köylüler ise duruma isyan etti. Suyun neden kesildiğini öğrenemediklerini söyleyen köy halkı, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep ediyor.

"ÇEŞMEDEN EL ARABASIYLA SU GETİRDİM"
Alacalı Köy Kahvehanesini işleten Halil Şahin, 4 gündür yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi. Şahin, tek başına işlettiği kahvehanesinde bulaşıkları yıkarken zorlandığını belirterek, "Çeşmeden bidonla su taşıyıp el arabasıyla getirdim. Belimde fıtık var çok zorlandım. 2 sefer yıkıyorum temiz olsun diye. Ama taşıma su ile hijyen olur mu? Olmaz" dedi.

"4 GÜNDÜR SULARIMIZ AKMIYOR"
Burak Gencer ise "4 gündür ne yazık ki sularımız yok. Bu pandemi döneminde böyle bir şey yaşanması hoş değil. Çünkü bu köyün yaş ortalaması 65 ve üzeri. En ufak ihmalde bu köyün hepsini kaybetme olasılığımız var. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. 4 gündür su yok. Hayvanlar susuz. Hayvansever olarak onlar için de su taşımaya çalışıyorum ama bu kadar hayvana tek başıma yetemem ifadelerini kullandı."

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